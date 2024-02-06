Kartepe Meclisi’nde 8 madde görüşüldü

BÜYÜK DEPREMİN İLK YILI

Meclis toplantısı öncesinde Başkan Vekili Akyüz, “06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bu vesile ile Miraç Kandilimizi de kutluyor huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Meclis gündeminde yer alan Evsel katı atık bertaraf tarifesi ek süre talebi, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, Eşme, Uzunbey, Ertuğrulgazi, Uzunçiftlik ve İstasyon mahalleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 2024 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti oy birliği ile kabul edilirken, Uzunbey, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliğine maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi. Kartepe’de gelecek ayki toplantı 5 Mart Salı günü yapılacak.

Kaynak: Bülten