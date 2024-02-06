Çeker: Enflasyon maaş zammının yarısını götürdü

YÜZDE 15’LİK MAAŞ ZAMMININ YÜZDE 7’LİK KISMI ERİDİ

Ömer Çeker, açıklamasında şunları dile getirdi:

“- TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına göre daha ilk aydan, yapılan bu artışın yaklaşık %7’lik kısmı resmi olarak erimiş oldu. Böylece yapılan maaş artışından geriye %8’lik bir kısım kaldı. Kamu çalışanları bir sonraki zam dönemi olan temmuz ayına kadar elinde kalan %8’lik artışla geçinmek zorunda kalacak ama her ay gerçekleşen enflasyon karşısında maaşları erimeye devam edecek. Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek ve memur ve emeklilerin alım gücü düşmeye başlayacak.

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

Memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi için ise ocak ayı itibarı ile 12 bin 54 TL’ye yükselen ancak emeklilere verilmeyen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının zorunlu olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Yaşanan gelişmeler, açıklanan resmi rakamlar memur ve emekli maaşlarının sürekli eridiğini teyit eder durumdadır ve bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir. TÜİK’in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz”

Kaynak: Bülten