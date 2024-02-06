YRP Gebze adayı Ergün esnaf ziyaretleri yapıyor

Belediye Başkan adayı Kamil Ergün, bu kapsamda Bağdat Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ergün’e bu ziyaretlerde YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, MKYK üyesi Süleyman Kabaca, Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Vatandaşların, esnafların kendilerine olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten YRP Gebze Belediye Baykan adayı Kamil Ergün, “Gebze halkı ‘Ahlaklı Belediyecilik’ anlayışına olumlu dönüşler veriyor. İnsan odaklı hizmetler ile Kamil Ergün Gebze halkını refaha ulaştıracaktır.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi