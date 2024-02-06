BTP Körfez’de yeni üyeler

BTP’nin üye katılım toplantısına Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erdem, Körfez İlçe Başkanı İrfan Barutçu, Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve diğer partililer katıldı. BTP ile tanışıp; üye olmaktan mutluluk duyduklarını belirten yeni üyeler, seçim döneminde etkin katkı sağlayacaklarını da dile getirdiler. BTP’nin yeni üyelerine hoş geldiniz dileklerini ileten BTP İl Başkanı Abdullah Erdem, rozetleri de taktı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.