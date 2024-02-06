BTP’nin Darıca adayı değişti

Daha önce Darıca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hasan Dağkuş, gençlerin adaylıktan çekildi. Bunun üzerine, BTP Darıca’da Cevat Demircan’ı başkan adayı olarak gösterdi.

BTP Darıca Belediye Başkan adayı Cevat Demircan, 1982 Sinop doğumlu.

Darıca'da ikamet eden Demircan, turizm sektöründe kendi işiyle uğraşmakta. Lise mezunu olan Cevat Demircan, evli ve 3 çocuk babası. Demircan, başkan adayı olmaktan mutlu olduğunu ve Darıca halkına hizmet etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kaynak: Bülten