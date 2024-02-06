Eslem yardım eli bekliyor

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kocaeli Valiliği onaylı olan bu kampanyaya Türk Telekom ve Vodafone hatlarında ESLEM yazıp 5923 göndererek SMA Tip 1 hastası olan Eslem Lina Akbaş’ın tedavisine 25 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ailenin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eslem Lina 05.09. 2023 tarihinde Derince de dünyaya geldi, maalesef 20 günlükken topuk kanından SMA Tip1 ölümcül kas hastalığı tanısını aldı. Türkiye sigortası kapsamında olan ilaçlarını almaya devam ediyor fakat bu ilaçlar kesin sonuç vermiyor sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Kesin çözüm için 6 aylık olmadan yurt dışında bulunan ZOLGENSMA ilacını alması gerekiyor, çünkü %98 iyileşme oranı veriyor doktorlar. Eslem Lina şuanda 5 aylık oldu. Dünyanın en pahalı ilacına ulaşmamız için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evladımızı para yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Sizden maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAÇA DA GELDİLER

Eslem Lina’nın anne ve babası bebekleriyle birlikte Adanaspor maçını tribünden izlemişti.