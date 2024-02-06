Giorgi imzayı attı

BAŞKAN KOYUN DA KATILDI

Brunga’da bulunan tesislerde bir araya gelen taraflar son görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Giorgi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanırken Başkan Engin Koyun da tesislerde yer aldı ve oyuncuyu tebrik etti.