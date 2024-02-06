Giorgi imzayı attı

BAŞKAN KOYUN DA KATILDI
Brunga’da bulunan tesislerde bir araya gelen taraflar son görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Giorgi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanırken Başkan Engin Koyun da tesislerde yer aldı ve oyuncuyu tebrik etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Scout - Her türlü iş yapar. Umarız 750kya serbest kalma maddesi eklenmemiştir.
Cakal - Hosgeldin,ucur bizi cIldIrt bizi! Ben faydalI olacagIna inanIyorum. Boluspor macInda forvette Kouakou oynar sanIrIm.. umarIm Tanque yi aramayIz. Ben yeni oyuncumuz lawal merak ediyorum.. oynasada görsek hep beraber nasIl oynadIgInI.
Kemal - bide -10 kilo tankeee buldunuz mu oldu bu iş
Dertli Kocaelisporlu - Hayırlı olsun
Obhm4141 - Vurduğun gol olsun
ŞANLI KOCAELİSPORUMUZA KATKILARIN DAİM OLSUN
Aa - kim bu?
Özcan Çolak - Adından çokça bahsettirecek iyi transfer
Erkan Sayanoğlu - En büyük KÖRFEZ.Başka büyük yok.Sadece armaya aşığız.Kişiler gelirler,giderler.Önemli olan KOCAELİSPOR'dur.İnşallah aldığı paranın hakkını verir.Bu saatten sonra kimseden formanın hakkını beklemiyoruz zaten.
İzmitlilele - İki aydır oynamıyor oluşu handikap form tutması lazım maç temposunu kazanması lazım birde şöyke afilli forvet yapıştırarak güzel olur be :)
Ozii - 2 3 aydır oynamıyor ilk zamanlar ferformans vermesini beklemeyin, peşin hükümlü olmayalım bu adam hazır gelmedi zamana ihtiyacı var bence.
Ümit Yazıcıoğlu - Hayırlı olsun.
Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.
Basiskele41 - İnşaallah takıma faydalı olur
Biz sadece mutlu oluruz
Kamil abi - Güzel transfer bence iş yapar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.