Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç’tan altın fiyatı tahmini

PİYASAYI ETKİLEYEN OLAYLAR BELİRLEYECEK

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç altınla ilgili yılsonu tahminini açıkladı. Dünyada merkez bankalarının döviz rezervlerini altına çevirdiğini belirten Koç, “Altının Türk Lirası karşılığı şu anda 2 bin 60 – 2 bin 70 TL. ONS olarak ise 15-20 bin TL bandından seyrediyor. Altın ne olur? sorusunun cevabını tamamıyla bundan sonra yaşanacak olan piyasayı etkileyen olaylar belirleyecek. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin faiz kararları, İsrail-Filistin ve Ukrayna-Rusya mücadelesi altın fiyatını etkileyecek. Bugün merkez bankaları döviz rezervlerini altına çeviriyor, bu ‘Dünya bundan sonra bugünden daha iyi olmayacak, tedbirli olun’ demek.” dedi.

FİYATLARI BUGÜNLERDE FARKLI

Sürekli dışarıdan faizle kredi alındığını söyleyen Koç, “Ne kadar çok güvenli ortam olursa yastık altına gitmez. Bundan dolayı politikacılarımızın güvenli ortam oluşturmasında yarar var, sürekli dışarıdan faizle kredi alıyoruz. Bundan hep rahatsızız, keşke almasak. Güvenli ortamda yastık altında olan altınlar, yatırım araçları sermaye dönüşür ve üretime katkı sağlar. Uluslararası piyasadaki altın fiyatıyla piyasadaki altın fiyatı bugünlerde farklı. Altının kapalı çarşı fiyatı 2 bin 60 TL, uluslararası piyasada ise 1900 TL seviyesinde. Farkın nedeni Türkiye’ye altın ithalatıyla ilgili uygulanan kotalar.” diye konuştu.

ALTININ UCUZLAMASI ZOR

Altının ucuzlamasının zor olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu: “Bugünlerde vatandaşımızın alım-satım davranışı dengede. Ufak tefek hareketlerde vatandaş kulaktan dolma bilgilerle altınını bozabiliyor. Alan ya da satan çok diyemeyiz. Geçen yıla göre hareketli değiliz. Hacim baya düştü. Alım gücü ya da dünyadaki krizden bağımsız olarak insanımız yatırıma yönelmek için izliyor. İnsanlarımız parasının bir kısmının yatırıma girmesi gerektiğini ve hep tüketmemek gerektiğini öğreniyor. Altının ucuzlaması zor, uçuk kaçık pek çok rakamlar ifadeler ediliyor ama dünyada yaşananların nasıl bir hale geleceği belli değil.”

3 BİN TL BANDINI GÖREBİLİRİZ

Koç, altınla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Dünyada bugün ki gelişmeler devam ederse ve ABD Merkez Bankası mart ayında 0,25’lik bir faiz artışı yaparsa altının ONS fiyatını yükselir. 2,200-2,300 TL bandı görülebilir. Yerel seçimden sonra ekonomik atraksiyonlar sebebiyle döviz artarsa ONS artışıyla yaz sonunda altın 2,500-2,600 TL bandına dayanabilir. Bu gelişmeler olursa altında yılsonu 3 bin TL bandını görebiliriz. 2,050-2,070 TL bandı altın için alım fırsatı. Döviz artarsa altın da artar. Döviz kâğıttır ve güvenilirdir”