Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 17:42- Ekonomi G:

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç’tan altın fiyatı tahmini

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç altın fiyatıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Koç, ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı yapması durumunda altının 2,200-2,300 bandını, dövizin artması durumunda yaz aylarında 2,500- 2,600, yılsonu ise 3 bin TL bandını görebileceğini söyledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Koç’tan altın fiyatı tahmini mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

PİYASAYI ETKİLEYEN OLAYLAR BELİRLEYECEK

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç altınla ilgili yılsonu tahminini açıkladı. Dünyada merkez bankalarının döviz rezervlerini altına çevirdiğini belirten Koç, “Altının Türk Lirası karşılığı şu anda 2 bin 60 – 2 bin 70 TL. ONS olarak ise 15-20 bin TL bandından seyrediyor. Altın ne olur? sorusunun cevabını tamamıyla bundan sonra yaşanacak olan piyasayı etkileyen olaylar belirleyecek. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin faiz kararları, İsrail-Filistin ve Ukrayna-Rusya mücadelesi altın fiyatını etkileyecek. Bugün merkez bankaları döviz rezervlerini altına çeviriyor, bu ‘Dünya bundan sonra bugünden daha iyi olmayacak, tedbirli olun’ demek.” dedi.

FİYATLARI BUGÜNLERDE FARKLI

Sürekli dışarıdan faizle kredi alındığını söyleyen Koç, “Ne kadar çok güvenli ortam olursa yastık altına gitmez. Bundan dolayı politikacılarımızın güvenli ortam oluşturmasında yarar var, sürekli dışarıdan faizle kredi alıyoruz. Bundan hep rahatsızız, keşke almasak. Güvenli ortamda yastık altında olan altınlar, yatırım araçları sermaye dönüşür ve üretime katkı sağlar. Uluslararası piyasadaki altın fiyatıyla piyasadaki altın fiyatı bugünlerde farklı. Altının kapalı çarşı fiyatı 2 bin 60 TL, uluslararası piyasada ise 1900 TL seviyesinde. Farkın nedeni Türkiye’ye altın ithalatıyla ilgili uygulanan kotalar.” diye konuştu.

ALTININ UCUZLAMASI ZOR

Altının ucuzlamasının zor olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu: “Bugünlerde vatandaşımızın alım-satım davranışı dengede. Ufak tefek hareketlerde vatandaş kulaktan dolma bilgilerle altınını bozabiliyor. Alan ya da satan çok diyemeyiz. Geçen yıla göre hareketli değiliz. Hacim baya düştü. Alım gücü ya da dünyadaki krizden bağımsız olarak insanımız yatırıma yönelmek için izliyor. İnsanlarımız parasının bir kısmının yatırıma girmesi gerektiğini ve hep tüketmemek gerektiğini öğreniyor. Altının ucuzlaması zor, uçuk kaçık pek çok rakamlar ifadeler ediliyor ama dünyada yaşananların nasıl bir hale geleceği belli değil.”

3 BİN TL BANDINI GÖREBİLİRİZ

Koç, altınla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Dünyada bugün ki gelişmeler devam ederse ve ABD Merkez Bankası mart ayında 0,25’lik bir faiz artışı yaparsa altının ONS fiyatını yükselir. 2,200-2,300 TL bandı görülebilir. Yerel seçimden sonra ekonomik atraksiyonlar sebebiyle döviz artarsa ONS artışıyla yaz sonunda altın 2,500-2,600 TL bandına dayanabilir. Bu gelişmeler olursa altında yılsonu 3 bin TL bandını görebiliriz. 2,050-2,070 TL bandı altın için alım fırsatı. Döviz artarsa altın da artar. Döviz kâğıttır ve güvenilirdir”

# Türkiye, Kocaeli, VAR, ifade, Merkez Bankası

06 Şub 2024 - 17:42 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.377.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Olcay - Başkanın ekonomik gelişmelere bi haber galiba. ABD Merkez Bankası faiz artırım sürecini tamamladı. Faizleri düşürmeye başlayacak.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 20:22
02

İzmitli - @Olcay 01 nolu yoruma cevabı: Faiz düşünce altın artar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Borsa günü rekorlarla tamamladı mask
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kartepe'de icradan satılık arsa mask
Kartepe'de icradan satılık arsa
İzmit'te icradan satılık tarla mask
İzmit'te icradan satılık tarla
Dolar/TL 30,55'in üzerinde yükselişte mask
Dolar/TL 30,55'in üzerinde yükselişte
Küresel çip satışlarının bu yıl yüzde 13,1 artması bekleniyor mask
Küresel çip satışlarının bu yıl yüzde 13,1 artması bekleniyor
Snap, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor mask
Snap, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL