‘Dadaş Ali’ evinde ölü bulundu

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Esadaş firmasında yazıhane işletmecisi olarak çalışan ‘Dadaş Ali’ lakaplı Ali Kılıç(62) yaşamını yitirdi. Körfez Kuzey Mahallesi’nde bulunan evinde dinlemek isteyen Kılıç’a ailesi ve iş arkadaşları ulaşamadı. Ardından eve giden çocukları Kılıç’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kılıç'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.