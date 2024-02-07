Erzurumlular Vakfı kurucusu kalbine yenildi

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet eden Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kurucu üyesi, yönetim kurulu üyesi Ali Kılıç, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmit Şehirlerarası Otogarında bulunan Esadaş yazıhanesinin işletme sahibi 3 çocuk babası Ali Kılıç’ın ölümü üzüntü yarattı.
CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ali Kılıç’ın cenazesi Perşembe günü Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek. Taziye kabulü ise Körfez Erzurumlular Derneği’nde olacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mükrim - Allah Rahmet eylesin .Mekanın cennet olsun değerli arkadaşım.
Dost - Cenab-ı Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet kabri pür-nur olsun.Ailesine ve dostlarına sabırlar dilerim.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.