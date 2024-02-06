Kağıtspor 4 maç sonra kazandı

İSTANBUL’DA HAREMSPOR’U YENDİ
Ligde oynadığı son 4 maçında Sigortam NET ve Semt77 Yalovaspor’a evinde, Gaziantep Basketbol ve Ankara TED Kolejlilerine de deplasmanda mağlup olan Kağıtspor, düşme hattına inmişti. Ligde en son 17.haftada deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 79-71 yenen Kağıtspor, pazar günü de İstanbul’da karşılaştığı Haremspor karşısında ilk 3 periyotu önde geçti. Temsilcimiz, ilk yarıyı 41-39 önde bitirdi.
SON PERİYOTTA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME
Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü periyotta rakibine yakalandı, skorda 76-76’lık eşitlik vardı. Son periyota başa baş girilen maçta Mavi-Beyazlı ekip, 2 sayı farkla 89-87 galip geldi, düşme hattının bir puan üzerine çıktı. Uzun bir aradan sonra kazanan Kağıtspor’da 31 sayı üreten Coselle Payne galibiyette çok önemli katkı sağladı. Temsilcimizde ayrıca 17 sayı üreten Martın Stone ile 13 sayı atan Eren Beyaz da sahanın iyileri arasındaydı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.