Şota’dan Khara yorumu: Doğru transfer

“SÜLEYMAN BAŞKANA ÖNERMİŞTİM”

Gürcü Teknik Direktör Kocaelispor’un Gürcü transferi Giorgi Kharaishvili hakkındaki görüşlerini gazeteci Nazım Türknas ile paylaştı. Deneyimli teknik adam Khara ile ilgili olarak, “Çok iyi bir oyuncu. Çok faydalı olacaktır, doğru transfer. Hatta benim Süleyman Başkan’a bile önerdiğim oyuncular içindeydi” yorumunda bulundu.