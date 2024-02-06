Efeler, Play-Off yarışını bırakmıyor

BU HAFTA TARIM KREDİ GELİYOR
Bu sezon hedefini Play-Off olarak belirleyen Kağıtsporlu voleybolcular, deplasmanda Anadolu Voleybol karşısında rahat bir galibiyet aldı. Ankara Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini 25-18,25-22 ve 25-19 kazanan Mavi-Beyazlı ekip, 14.maeçında 8.galibiyetine ulaştı. 24 puanla 6.sırada bulunan Kağıtspor, 11 Şubat Pazar günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda 13.00’de Tarım Kredi Kooperatifi ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.