Sahte dekontla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri satın aldıkları ürünler için sahte dekont göndererek dolandırıcılık yapanlarla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen G.G, E.C. ve S.K. yakalandı. 90 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitlilele - 90 bin TL için kendinizi yaktınız degdimi yani gencecik insanlarsiniz
. - Üniversite dolandırıcılık dersi olsa bunlar hocalara ders verir ama işte burası Türkiye Adalet yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.