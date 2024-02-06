İhsaniyespor başaramadı

KAZANSA PLAY-OFF’A ÇIKACAKTI
Bir hafta önce sahasında Play-Off hattında bulunan Semt77 Yalovaspor’u 3-0 yenip, ikinci sıraya yükselen Cadence İhsaniyespor, son hafta ligde yenilgisi bulunmayan lider Yalova Çiftlikköy Belediyespor’a konuk oldu. Rakibini yenmesi halinde Play-Off’a çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekip, ilk seti 25-20 alıp, umutlanmıştı. Sonraki setleri 25-22, 25-21 ve 25-11 kaybeden İhsaniyespor, ilk kez bu kadar yaklaştığı Play-Off’uh gerisinde kaldı, çok büyük üzüntü yaşadı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.