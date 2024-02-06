İhsaniyespor başaramadı

KAZANSA PLAY-OFF’A ÇIKACAKTI

Bir hafta önce sahasında Play-Off hattında bulunan Semt77 Yalovaspor’u 3-0 yenip, ikinci sıraya yükselen Cadence İhsaniyespor, son hafta ligde yenilgisi bulunmayan lider Yalova Çiftlikköy Belediyespor’a konuk oldu. Rakibini yenmesi halinde Play-Off’a çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekip, ilk seti 25-20 alıp, umutlanmıştı. Sonraki setleri 25-22, 25-21 ve 25-11 kaybeden İhsaniyespor, ilk kez bu kadar yaklaştığı Play-Off’uh gerisinde kaldı, çok büyük üzüntü yaşadı.