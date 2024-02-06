Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park edilen çok sayıda araç, kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce çeşitli yerlerinden çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücüler şikayette bulunurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
"MAHALLE HALKI 20-25 ARACIN ÇİZİLDİĞİ SÖYLÜYOR"
Otomobilini 4 ay önce alan Cevdet Külük, “Aracımı yeni aldık. İşimizi halletmek için otomobili park etmiştim. İşimi hallettikten sonra döndüğümüzde otomobilin kapısını boydan boya çizmiş olduklarını gördüm. Olaya ilişkin şikayetçi olduk. Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor ama şu an olay yerinde 5 araç var. Sokağımı emanet olarak bırakmıştım" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Hüseyin S - Benim aracımda çizilen o araçların içindeydi benim aracımda çizilmiş ön sağ kapı baştan sona çizilmiş orda bişeyler dönüyor ama anlıyamadım aynı yerde daha öncede aracımın ön kaputuna çöp torbası koyulmuştu
Adam - Ana cadde üzerinde duranlarıda yaparlarsa seviniriz turangüneş caddesi bekirdere üç yol
Kürşat - Bunu yapanları bulsunlar ve vatandaşın bütün zararlarını bunu yapanlara ödetsinler ki bir daha yapmasınlar.
4141 - Hayat Üni.de(!) teknik resim dersine çalışmışlar..
Serkan - Bunu senin arabana yapsalar aynı şeyi söyleyebilecek miisin bakalım
İzmitli - Gitsinler kendi arabalarında yapsınlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.