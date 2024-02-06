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06 Şub 2024 - 19:09- Asayiş G:

Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa park edilen çok sayıda araç kimliği öğrenilemeyen kişi ve veya kişilere çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler şaşkınlık yaşarken şikayet için karakolun yolunu tuttu.

Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler mask
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Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park edilen çok sayıda araç, kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce çeşitli yerlerinden çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücüler şikayette bulunurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

"MAHALLE HALKI 20-25 ARACIN ÇİZİLDİĞİ SÖYLÜYOR"

Otomobilini 4 ay önce alan Cevdet Külük, “Aracımı yeni aldık. İşimizi halletmek için otomobili park etmiştim. İşimi hallettikten sonra döndüğümüzde otomobilin kapısını boydan boya çizmiş olduklarını gördüm. Olaya ilişkin şikayetçi olduk. Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor ama şu an olay yerinde 5 araç var. Sokağımı emanet olarak bırakmıştım" dedi.

Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler
Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler
Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler
Park halindeki çok sayıda aracı çizdiler

Kaynak: İHA

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06 Şub 2024 - 19:09 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
06

Hüseyin S - Benim aracımda çizilen o araçların içindeydi benim aracımda çizilmiş ön sağ kapı baştan sona çizilmiş orda bişeyler dönüyor ama anlıyamadım aynı yerde daha öncede aracımın ön kaputuna çöp torbası koyulmuştu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:16
04

Adam - Ana cadde üzerinde duranlarıda yaparlarsa seviniriz turangüneş caddesi bekirdere üç yol

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 06 Şubat 23:06
02

Kürşat - Bunu yapanları bulsunlar ve vatandaşın bütün zararlarını bunu yapanlara ödetsinler ki bir daha yapmasınlar.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 22:33
01

4141 - Hayat Üni.de(!) teknik resim dersine çalışmışlar..

Yanıtla . 2Beğen . 10Beğenme 06 Şubat 20:07
05

Serkan - @4141 01 nolu yoruma cevabı: Bunu senin arabana yapsalar aynı şeyi söyleyebilecek miisin bakalım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:16
03

İzmitli - @4141 01 nolu yoruma cevabı: Gitsinler kendi arabalarında yapsınlar

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 22:51
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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