"Devlet sporcusu" unvanlı başpehlivan Aydın Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Demir'in cenazesi Kayacık Mahallesi'ndeki Kayacık Camisi avlusuna getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in katıldığı cenaze töreninde taziyeleri Demir'in eşi Nursel Demir kabul etti.
Demir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Belediye Mezarlığı'na defnedildi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1976, 1977 ve 1978 yıllarında 3 kez art arda başpehlivanlığı kazanan Demir, altın kemerin ebedi sahibi olmuştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.