Bu hafta basketbolda derbi maçı var

Yıllardır bu ligde yer alan Kağıtspor’dan sonra Çayırova Belediyespor’da bu sezon lige yükseldi. Bu iki takım perşembe günü kent derbisinde kozlarını İzmit’te paylaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.00’de başlayacak.

ÇAYIROVA, EROK’U MAĞLUP ETTİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı Erkekler Basketbol 1.Lig’de Play-Off yarışı yapan Çayırova Belediyespor, oldukça başarılı. Bu haftada evinde Erokspor’u konuk eden temsilcimiz, rakibine 81-67 üstünlük sağladı. İlk iki çeyreği geride bitiren Mavi-Yeşilli ekip, üçüncü ve dördüncü periyottaki etkili oyunu ile galip geldi. Çayırova Belediyespor’da 22 sayı üreten İlkan Karaman ile 15 sayı atan Watkins skora etki eden isimlerdi.

Kaynak: Spor servisi