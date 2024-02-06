Olimpiyat kotası için yarışacaklar

TÜZÜN VE TUNCER, OLİMPİYAT VİZESİ ALMAYA ÇALIŞACAKLAR
Daha önceki yıllarda atıcılıkta çok önemli başarılara imza atan, Milli Takımımız adına yarışan Oğuzhan Tüzün ile Nedim Tolga Tuncer, bu kez de Olimpiyat kotası için atış yapacaklar. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından FAS’ın Rabat kentinde düzenlenecek Atıcılık Dünya Kupasında sporcularımız Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tuncer Trap kategorisinde Olimpiyat kotası için mücadele edecekler. Sporcularımıza başarılar dileriz” denildi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.