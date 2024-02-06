Olimpiyat kotası için yarışacaklar

TÜZÜN VE TUNCER, OLİMPİYAT VİZESİ ALMAYA ÇALIŞACAKLAR

Daha önceki yıllarda atıcılıkta çok önemli başarılara imza atan, Milli Takımımız adına yarışan Oğuzhan Tüzün ile Nedim Tolga Tuncer, bu kez de Olimpiyat kotası için atış yapacaklar. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından FAS’ın Rabat kentinde düzenlenecek Atıcılık Dünya Kupasında sporcularımız Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tuncer Trap kategorisinde Olimpiyat kotası için mücadele edecekler. Sporcularımıza başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: Spor servisi