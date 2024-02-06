Gebze Belediyespor Ziraat Bankkart’ı geçti

RAHAT GALİBİYET
Zirve yarışından kopmak istemeyen Gebze Belediyespor, kendi taraftarının önünde çıktığı Ziraat Bankkart karşısında ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette de rakibine 25-22 üstünlük sağlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, son sette 25-19 öndeydi, maçı da 3-0 gibi rahat bir skorla galip tamamladı. Ligde 14.maçında 8.galibiyetini alan Gebze Belediyespor, 4.sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, 11 Şubat Pazar günü Ankara’da ligin zayıf takımlarından TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.