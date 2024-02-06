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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 20:15- Asayiş G:

Esnafa silah zoruyla senet imzalattılar

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İzmit’te esnaflık yapan Kemal T.'nin iş yerini basarak zorla senet imzalattıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
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Olay 2 Şubat günü İzmit’te meydana geldi. Kemal T.’ye ait iş yerini basan şüpheliler, esnafı darp ederek silah zoruyla senet imzalattı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için başlattı. Şüpheliler H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. ‘yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlaması ile gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# İzmit, Kocaeli

06 Şub 2024 - 20:15 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
05

Gökalp - Tefecimi bunlar,,,İzmit'te tefecilere devletin bir ders vermesi şart,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:46
01

Ofli paşa - Yazık olmuş bir kaç ay sonra hapisten çıkıp esnafı öldürürler. Keşke şikayet etmeseymiş. Ya da o serbest kalan esnafa zarar verir. Mafyamız bitmez

Yanıtla . 0Beğen . 22Beğenme 06 Şubat 21:05
06

Serdar - @Ofli paşa 01 nolu yoruma cevabı: yağma suçu cezasını bilmeden konusuyorsun sanırım silahlı yağma tck oku bakalım ıkı ay sonramı cıkar uc yıl mı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:01
04

K.komutanı.tr.41: - @Ofli paşa 01 nolu yoruma cevabı: Kardeş, ben yedeksubay ve karakol komutanı olarak askerlik yaptım. Uygulamalı tecrübemiz var. Yüz yıl önceki masallar bitti. İletişim güçlü. Kendinizi iki ay sonra çıkarlar diye avutma, damlaya damlaya göl olur. Bir esnafi da vursan, karşında onlarca ve yüzlerce örgütlü hareket eden esnaf bulursun. Bu konuda, ABD mafyası ve esnaf mücadelesi kitabını okut da dinle. Müşterinin sabrı da bir yere kadar.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 23:22
03

İzmitli - @Ofli paşa 01 nolu yoruma cevabı: Sen bu işlerden anlıyorsun galibs bence polise gidip olayı ve kişileri net bir şekilde anlat

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 23:05
02

Mücahit Erbakan - @Ofli paşa 01 nolu yoruma cevabı: Başkan yakalanan elenanlar sanamı çalışıyordu? Şikayet zoruna gitmiş

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 23:02
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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