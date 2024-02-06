Esnafa silah zoruyla senet imzalattılar

K.komutanı.tr.41: - @Ofli paşa 01 nolu yoruma cevabı: Kardeş, ben yedeksubay ve karakol komutanı olarak askerlik yaptım. Uygulamalı tecrübemiz var. Yüz yıl önceki masallar bitti. İletişim güçlü. Kendinizi iki ay sonra çıkarlar diye avutma, damlaya damlaya göl olur. Bir esnafi da vursan, karşında onlarca ve yüzlerce örgütlü hareket eden esnaf bulursun. Bu konuda, ABD mafyası ve esnaf mücadelesi kitabını okut da dinle. Müşterinin sabrı da bir yere kadar.