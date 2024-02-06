Esnafa silah zoruyla senet imzalattılar

Olay 2 Şubat günü İzmit’te meydana geldi. Kemal T.’ye ait iş yerini basan şüpheliler, esnafı darp ederek silah zoruyla senet imzalattı. Esnafın şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için başlattı. Şüpheliler H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. ‘yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlaması ile gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Gökalp - Tefecimi bunlar,,,İzmit'te tefecilere devletin bir ders vermesi şart,,,
Ofli paşa - Yazık olmuş bir kaç ay sonra hapisten çıkıp esnafı öldürürler. Keşke şikayet etmeseymiş. Ya da o serbest kalan esnafa zarar verir. Mafyamız bitmez
Serdar - yağma suçu cezasını bilmeden konusuyorsun sanırım silahlı yağma tck oku bakalım ıkı ay sonramı cıkar uc yıl mı
K.komutanı.tr.41: - Kardeş, ben yedeksubay ve karakol komutanı olarak askerlik yaptım. Uygulamalı tecrübemiz var. Yüz yıl önceki masallar bitti. İletişim güçlü. Kendinizi iki ay sonra çıkarlar diye avutma, damlaya damlaya göl olur. Bir esnafi da vursan, karşında onlarca ve yüzlerce örgütlü hareket eden esnaf bulursun. Bu konuda, ABD mafyası ve esnaf mücadelesi kitabını okut da dinle. Müşterinin sabrı da bir yere kadar.
İzmitli - Sen bu işlerden anlıyorsun galibs bence polise gidip olayı ve kişileri net bir şekilde anlat
Mücahit Erbakan - Başkan yakalanan elenanlar sanamı çalışıyordu? Şikayet zoruna gitmiş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.