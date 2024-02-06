TMMOB deprem şehitleri için yürüdü

6 Şubat 2023’de gerçekleşen depremin yıl dönümünde TMMOB Kocaeli öncülüğünde İzmit’te anma program düzenlendi. Program kapsamında Belediye İş Hanı önünden başlayan yürüyüşe TMMOB Kocaeli Başkanı Mehmet Ali Elma, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli Büyükşehir Şehir Belediye başkanı Adayı Atasoy Bilgin, BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, Tip Kocaeli İl Başkanı Umut Yaşar Özgen, kurum temsilcileri ve partililer katıldı. Anıt Park’ta son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

53 BİN KAYIP

Basın açıklamasını okuyan TMMOB Kocaeli Başkanı Mehmet Ali Elma, depremde hayatını kaybedenleri anarak “Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissederek, başsağlığı sabır ve dayanışma dileklerimizi benzer acıları yaşamış kentliler olarak iletiyoruz. Resmi rakamlara göre 53 bin 783 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 107.213 yurttaşımızın ise yaralandığı açıklandı. Yine bakanlığın verilerine göre 39 bin 441 binanın deprem anında yıkıldığı, yıkılan binalarla birlikte 271 bin 892 bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi.” dedi.

MESLEĞİMİZİN HAYATİ ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları olarak bizler mesleklerimizin bilimin ve tekniğin gereklerine uygun olarak yapılması durumunda doğa olaylarının afete dönüşmeyeceğini biliyoruz” diyen Elma; “Görüşlerimizi gerek resmi kurumlarla gerekse kamuoyuyla hazırladığımız raporlarla, düzenlediğimiz sempozyum, kongre vb. etkinliklerle paylaşıyoruz. TMMOB olarak, mesleklerimizin hayati öneminin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Herkesi; afete dönüşmeyen doğa gerçekliğinde, kent ve yaşam odaklı bir ülke için mücadeleye çağırıyoruz.” dedi.