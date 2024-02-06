101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapanları takibe aldı. Polis, Kocaeli ile birlikte 4 ilde operasyon düzenledi. 7 operasyonda tanklarla taşınan 101 bin 562 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için bugün 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi