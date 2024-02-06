Osmanlı 41 spor kazandı! Alt sıralar yeniden karıştı

OSMANLI 41 SPOR’UN İNADI
Bu sezon Süper Amatör Lig’de ilk kez yer alan Osmanlı 41 Spor, ligin ilk yarısında dağılma noktasına gelmiş, takımdaki birçok oyuncu ayrılmıştı. Ligde Tayfunspor’dan sonra düşecek ikinci takım olarak gösterilen Osmanlı 41 Spor’da takımın başına Fercan Gör’ün gelmesiyle toparlandı. İlk 6 maçta sadece 1 puanı bulunan, galibiyeti olmayan Osmanlı 41 Spor, son iki haftaya biraz daha umutlu giriyor.
BU HAFTA HİSAREYN İLE OYNAYACAK
Ligde üst üste 3 maçını kazanan, Hereke Yıldızspor, Tayfunspor ve Bekirderespor’u yenen Osmanlı 41 Spor, bu hafta bir önemli maça daha çıkacak. Turuncu-Siyahlı ekip, 27 puanlı Hisareynspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlı 41 Spor, bu maçı kazanması halinde, son maça umut çıkacak. Aksi sonuçta ise küme düşecek Geçen hafta sahasında Derincespor AŞ’yi yenen, puanın 21 yapan Hereke Yıldızspor da, cumartesi günü Esentepe Stadı’nda Yeniyalıspor ile kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Ars. Organize Sanayi: 1 Karamürsel: 1
Başiskele Belediye: 3 Yeniyalıspor: 2
Hereke Yıldız: 2 Derincespor AŞ: 1
Türkeli Gençlik: 4 Arslanbey GB: 3
Tayfunspor: 2 Hisareynspor: 11
Osmanlı 41 Spor: 4 Bekirdere: 2
HAFTANIN MAÇLARI
Çayırovaspor-Türkeli Gençlik
Arslanbey GB-Ars.Organize Sanayi
Karamürselspor-Başiskele Belediye
Derincespor AŞ-Tayfunspor
Hisareynspor-Osmanlı 41 Spor
Yeniyalıspor-Hereke Yıldızspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.