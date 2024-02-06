Osmanlı 41 spor kazandı! Alt sıralar yeniden karıştı

OSMANLI 41 SPOR’UN İNADI

Bu sezon Süper Amatör Lig’de ilk kez yer alan Osmanlı 41 Spor, ligin ilk yarısında dağılma noktasına gelmiş, takımdaki birçok oyuncu ayrılmıştı. Ligde Tayfunspor’dan sonra düşecek ikinci takım olarak gösterilen Osmanlı 41 Spor’da takımın başına Fercan Gör’ün gelmesiyle toparlandı. İlk 6 maçta sadece 1 puanı bulunan, galibiyeti olmayan Osmanlı 41 Spor, son iki haftaya biraz daha umutlu giriyor.

BU HAFTA HİSAREYN İLE OYNAYACAK

Ligde üst üste 3 maçını kazanan, Hereke Yıldızspor, Tayfunspor ve Bekirderespor’u yenen Osmanlı 41 Spor, bu hafta bir önemli maça daha çıkacak. Turuncu-Siyahlı ekip, 27 puanlı Hisareynspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlı 41 Spor, bu maçı kazanması halinde, son maça umut çıkacak. Aksi sonuçta ise küme düşecek Geçen hafta sahasında Derincespor AŞ’yi yenen, puanın 21 yapan Hereke Yıldızspor da, cumartesi günü Esentepe Stadı’nda Yeniyalıspor ile kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Çayırovaspor 22 17 3 2 65 22 54 2-Türkeli Gençlik 23 17 3 3 70 29 54 3-Arslanbey G.B 22 14 2 6 67 37 44 4-Karamürselspor 22 13 5 4 42 19 44 5-Ars. Org. Sanayi 22 10 4 8 47 38 34 6- Başiskele Belediye 22 9 5 8 53 35 32 7-Hisareynspor 22 8 3 11 48 54 27 8-Yeniyalı Barbaros 22 7 6 9 35 49 27 9- Derince Spor A.Ş. 22 7 5 10 41 33 26 10-Bekirderespor 23 8 2 13 40 48 26 11-Osmanlı 41 Spor 22 7 1 14 36 55 22 12-Hereke Yıldızspor 22 6 3 13 20 32 21 13-Tayfunspor 22 0 0 22 12 124 0

TOPLU SONUÇLAR

Ars. Organize Sanayi: 1 Karamürsel: 1

Başiskele Belediye: 3 Yeniyalıspor: 2

Hereke Yıldız: 2 Derincespor AŞ: 1

Türkeli Gençlik: 4 Arslanbey GB: 3

Tayfunspor: 2 Hisareynspor: 11

Osmanlı 41 Spor: 4 Bekirdere: 2

HAFTANIN MAÇLARI

Çayırovaspor-Türkeli Gençlik

Arslanbey GB-Ars.Organize Sanayi

Karamürselspor-Başiskele Belediye

Derincespor AŞ-Tayfunspor

Hisareynspor-Osmanlı 41 Spor

Yeniyalıspor-Hereke Yıldızspor