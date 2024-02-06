Öğütveren bıraktı

“BAŞARILI OLDUK”

Ufuk Öğütveren, yaptığı açıklamada, “Ligin ikinci yarısında göreve başladığım takımımla birlikte 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Play-Off hattıyla aramızda 9 puan fark vardı. Biz bir mucizeyi gerçekleştirmek istedik ama olmadı. Ligin ikinci yarısında oynadığımız ilk 8 maçta yenilmedik. Yardımcım Aytaç Çiçek ve futbolcularımla çok başarılı olduk. Bu konuda bizim yanımızda olan Başkanımız Serhat Hozar ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Doğantepespor’a başarılar diliyorum” dedi.

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