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Öğütveren bıraktı

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Süper Amatör Lig A Grubu’nda yer alan Doğantepespor’un teknik sorumlusu Ufuk Öğütveren, görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kenan Meriç
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“BAŞARILI OLDUK”

Ufuk Öğütveren, yaptığı açıklamada, “Ligin ikinci yarısında göreve başladığım takımımla birlikte 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Play-Off hattıyla aramızda 9 puan fark vardı. Biz bir mucizeyi gerçekleştirmek istedik ama olmadı. Ligin ikinci yarısında oynadığımız ilk 8 maçta yenilmedik. Yardımcım Aytaç Çiçek ve futbolcularımla çok başarılı olduk. Bu konuda bizim yanımızda olan Başkanımız Serhat Hozar ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Doğantepespor’a başarılar diliyorum” dedi.

 

 

06 Şub 2024 - 20:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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