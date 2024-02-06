Öğütveren bıraktı

“BAŞARILI OLDUK”
Ufuk Öğütveren, yaptığı açıklamada, “Ligin ikinci yarısında göreve başladığım takımımla birlikte 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Play-Off hattıyla aramızda 9 puan fark vardı. Biz bir mucizeyi gerçekleştirmek istedik ama olmadı. Ligin ikinci yarısında oynadığımız ilk 8 maçta yenilmedik. Yardımcım Aytaç Çiçek ve futbolcularımla çok başarılı olduk. Bu konuda bizim yanımızda olan Başkanımız Serhat Hozar ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Doğantepespor’a başarılar diliyorum” dedi.
.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.