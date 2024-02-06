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Miraç Kandili dualarla idrak ediliyor

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Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenleniyor.

Miraç Kandili dualarla idrak ediliyor mask
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Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili,  Türkiye'nin birçok camisi'nde düzenlenen programlarla idrak ediliyor.

Kaynak: AA

# Türkiye

06 Şub 2024 - 20:50 - Türkiye --- Okunma

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