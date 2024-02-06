Okul bahçesinde veliyi bıçaklayarak öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Gökalp - Hapiste çürüyüp gideceksiniz idam geri gelmeli,,
Jopdedik - Merak etmeyin 5 seneye çıkarlar.Hükümetimiz çoook suçlu affetmistir.Mevsimi gelince bırakılırlar.Ama bakın cezaevlerinde yüzlerce çocuklu anne var.
Serdar - bu algıyı yenin artık tasarlayarak olacak eğer takıp etmış ve olayı gerçekleştirmiş ise bu da 24 yazar 5 seneyı 12 yap kafadan
İzmitli - Babaya bak oğluna örnek olduğu duruma bak neymiş husumet varmış yazıklar olsun iki kişi bşr kişiye bir de bıçak çekiyorsunuz adamsınız siz alkışlıyoruz bütün şehir alkışlıyor dik yürüyün cezaevinden çıkıncada etrafı birini öldürdüm akıllı ol yeni çıktım devlet bana birşey yapamadı gibi laflarla etrafınızı korkutursunuz aaa pardon çıkınca etrafınızda abi Allah kurtarsın abi geçmiş olsun Allaha emanet gibi racon ağızıyla konuşursunuz
Mehmet T. - Yazık ölenede gençecik habiste çürüyecek olanada yazık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.