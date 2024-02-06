Bu görüntüler Yahya Kaptan’a yakışmıyor... “Tek kelimeyle ilkellik”

Mahalle muhtarlığı sosyal medyadan görüntüleri “Tek kelimeyle ilkellik” diye paylaştı. Yahya Kaptan’da sokağa dökülün yemek artıkları vatandaşın tepkisini çekti. Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı paylaştığı görüntülerde “Burası bir sokağımızın girişi. Tek kelimeyle ilkellik. Hayvan besleme bahanesi olamaz” dedi.

Görüntüler çocuk parkında yerlere makarna döküldüğü görülürken, kemik parçalarının da etrafa saçıldığı dikkat çekti. Vatandaşlar bunun sokak hayvanlarını beslemek değil onların hastalanmasına neden olmak olduğunu belirten mahalle sakinleri ise “Hayvanlar bu şekilde beslenmez. Bu hastalanmalarına neden olur. Bu konuda insanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Hayvanları besleyeceğiz diye öldürmeyelim” dedi.