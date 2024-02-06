Bu görüntüler Yahya Kaptan’a yakışmıyor... “Tek kelimeyle ilkellik”

Mahalle muhtarlığı sosyal medyadan görüntüleri “Tek kelimeyle ilkellik” diye paylaştı. Yahya Kaptan’da sokağa dökülün yemek artıkları vatandaşın tepkisini çekti. Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı paylaştığı görüntülerde “Burası bir sokağımızın girişi. Tek kelimeyle ilkellik. Hayvan besleme bahanesi olamaz” dedi.
Görüntüler çocuk parkında yerlere makarna döküldüğü görülürken, kemik parçalarının da etrafa saçıldığı dikkat çekti. Vatandaşlar bunun sokak hayvanlarını beslemek değil onların hastalanmasına neden olmak olduğunu belirten mahalle sakinleri ise “Hayvanlar bu şekilde beslenmez. Bu hastalanmalarına neden olur. Bu konuda insanların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Hayvanları besleyeceğiz diye öldürmeyelim” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
A.yıldız - yahyakaptanı yağmaladılar belediye otoparklara çöktü gros esnafı yeşil alanlara çöktü sahipsiz kaldı üst yönetim kime hizmet ettiği belli değil Türkiye için örnek teşkil edecek ken tam bir yağma yeri oldu tüm yeşil alanlar otoparklar spor salonu da dahil hepsi yahyakaptanlıların yeridir ama malesef ne bir avukat çıkıp dava açabiliyor nede yönetimler, üst yönetim iyi olsaydı yahyakaptan çöplüğe dönmezdi
Devrimci Genç - Muhtar önce çöplüklerin resmini atacağına aydınlatmalara el atın kapkaranlık her taraf !!
Doğan - Belediye ekipleri her gün buralara 2 kez geliyor ama maalesef ki çözüm temizlemekten değil,atmamakta.duyarlı ve ülkesini seven artık atmaz.
Kocaelili - Zenginlik bu olsa gerek israf aldı başını sosyete halk
Kesinliklee - Yahya Kaptan Mahallesi Hayvan Barınağı Olmuş,Görüntüler NORMAL.
Kesinlikle ve Sakınlıkla
İzmitli - Hayvan seviciler verdikleri yemeğe bak modern şehir hahahahahjs puh
. - Bunu yapanlar o sözde "hayvanseveriz" diyenlerin eseri :)
Kürşat - Yahyakaptanda üst yönetimin karşısında da aynı durum var. Yemek artıkları getirilip köpek besliyorlar. Aynı zamanda bu yiyecekleri yemek için fareler de geliyor. Aynı zamanda bu yerde karşıya gidip gelen insan yoğunluğu fazla köpekler toplu olarak saldırıyorlar.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.