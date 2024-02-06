Pampal: Büyük deprem için 3-4 senemizin kaldı

Prof. Dr. Süleyman Pampal katıldığı yayında beklenen İstanbul depreminin ne zaman olacağına dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 7 büyüklüğünün üzerinde olması beklenen olası deprem hakkında tarih veren Süleyman Pampal 3-4 senemizin kaldığını söyledi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM SANILANDAN DAHA YAKIN

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Pampal, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da olan diğer büyük depremleri zaman açısından kıyasladı. 1999 yılından bu yana İstanbul'da olası depremin ne zaman olacağının konuşulduğunu vurgulayan Pampal, İstanbul fayının en son 1766 yılında kırıldığını hatırlattı. Bu fay hattının 250 senede bir ürettiği enerjiyi dışarı verdiğini belirten Süleyman Pampal, "Kaba bir tabirle beklenen olası İstanbul depremi için 3-4 sene kadar bir süremiz kaldı" diye konuştu.

Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. 50 bininin üzerinde canımızın hayatını yitirdiği 11 il içinde en büyük yıkımı da Kahramanmaraş ve Hatay yaşamıştı.

Kahramanmaraş depremlerini değerlendiren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de önemli uyarılarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ 3 DEPREMDEN OLUŞTU

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 6 Şubat 2023'te 7,8- 7,6 ve 6,4 büyüklüğünde 3 ana depremin olduğuna, 3 büyük ana depremin ardından 3, 4 tane 6’dan büyük artçıların geldiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş depremlerinin olduğu bölgenin 3 ana levhanın kesişme noktası olduğunu belirten Pampal, bu bölgenin Türkiye'nin en riskli bölgelerinden olduğunu söyledi. Kahramanmaraş depremleri ile Doğu Anadolu fayının kırıldığını belirtti.

Hatay ve Kahramanmaraş bölgesi üzerinde çok fazla aktif fay olduğunun altını çizen Prof. Pampal Kırıkhan ile Hatay arasında bulunan Güney’e doğru uzanan Ölü Denizi fayının kırılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Böyle bir durumda başta Hatay olmak üzere birçok kentin depremden etkileneceğini ifade etti.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın ikinci dikkat çektiği bölge ise Çelikhan ve Bingöl’ün kuzeyine doğru kırılmamış fay hattı oldu. Pampal buradaki kırılmamış fay hattının 7 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Pampal üçüncü dolarak aktif olan fay hattının Tunceli-Ovacık fay hattı olduğunu vurguladı. Bu bölgede meydana gelecek bir depremin Tunceli, Malatya, Erzincan ve Bingöl gibi çevre kentleri de etkileyeceğine işaret etti.

Kaynak: TV100