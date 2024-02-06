ARSLANBEY’DE SUADİYESPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK
Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta bir futbolcusunun hakeme yaptığı saldırıdan dolayı 0-0 devam eden maçta 3-0 hükmen mağlup sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, düşme hattına inmişti. 22 puanla düşme hattında bulunan Güneşspor, erteleme maçında Arslanbey Stadı’nda grubun rahat takımlarından Suadiyespor ile karşılaşacak. Güneşspor, çarşamba akşam kazanması halinde maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.