ARSLANBEY’DE SUADİYESPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta bir futbolcusunun hakeme yaptığı saldırıdan dolayı 0-0 devam eden maçta 3-0 hükmen mağlup sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, düşme hattına inmişti. 22 puanla düşme hattında bulunan Güneşspor, erteleme maçında Arslanbey Stadı’nda grubun rahat takımlarından Suadiyespor ile karşılaşacak. Güneşspor, çarşamba akşam kazanması halinde maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkacak.