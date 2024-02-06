Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor

Arazisine dökülen hafriyatın alınması için Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılından bu yana yazışmalarını sürdüren Aydın, “Belediye buraya hafriyat döküldüğü ile ilgili bilgisinin olmadığını söylüyor. Ama inşaatın ruhsatı verilmiş. Burada 5 yıldır mağdurum. Tarlamı kullanamıyorum. Hafriyatın döküldüğü alan 50 metre uzunluğunda bir alan. Yüksekliği bir o kadar. Tarlamı kullanmam için bu hafriyatın kaldırılması gerekiyor. Bunu benim tek başına yapmam imkansız. Bu hafriyatın buraya döken sorumluların kaldırılması için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.