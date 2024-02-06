Arazisine dökülen hafriyatın alınması için Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılından bu yana yazışmalarını sürdüren Aydın, “Belediye buraya hafriyat döküldüğü ile ilgili bilgisinin olmadığını söylüyor. Ama inşaatın ruhsatı verilmiş. Burada 5 yıldır mağdurum. Tarlamı kullanamıyorum. Hafriyatın döküldüğü alan 50 metre uzunluğunda bir alan. Yüksekliği bir o kadar. Tarlamı kullanmam için bu hafriyatın kaldırılması gerekiyor. Bunu benim tek başına yapmam imkansız. Bu hafriyatın buraya döken sorumluların kaldırılması için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.
Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor
İzmit Kabaoğlu Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Aydın, mahallede bulunan tapulu arazisine TÜRGEV için yapılan yurdun hafriyatlarının tarlasına dökülmesinin ardından başlattığı mücadeleden sonuç alamadı.
06 Şub 2024 - 23:12 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitlilele - Çok beklersin hemşerim harfiyay dökulurken elinde saniye saniye göruntu olsa dahi işi yapan belediye sen kimi kime şikayet ediyorsun dava avukat masrafı yapacağına o parayla sen kaldır harfiyati
Hayat Ne Garip - Bedava dolgu kimine göre
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.