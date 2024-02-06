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06 Şub 2024 - 23:12- Perde Arkası G:

Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor

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İzmit Kabaoğlu Mahallesi’nde yaşayan Şükrü Aydın, mahallede bulunan tapulu arazisine TÜRGEV için yapılan yurdun hafriyatlarının tarlasına dökülmesinin ardından başlattığı mücadeleden sonuç alamadı.

Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor mask
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Arazisine dökülen hafriyatın alınması için Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılından bu yana yazışmalarını sürdüren Aydın, “Belediye buraya hafriyat döküldüğü ile ilgili bilgisinin olmadığını söylüyor. Ama inşaatın ruhsatı verilmiş. Burada 5 yıldır mağdurum. Tarlamı kullanamıyorum. Hafriyatın döküldüğü alan 50 metre uzunluğunda bir alan. Yüksekliği bir o kadar. Tarlamı kullanmam için bu hafriyatın kaldırılması gerekiyor. Bunu benim tek başına yapmam imkansız. Bu hafriyatın buraya döken sorumluların kaldırılması için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor

Tarlasına dökülen hafriyatın kaldırılmasını istiyor

# Büyükşehir

06 Şub 2024 - 23:12 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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İzmitlilele - Çok beklersin hemşerim harfiyay dökulurken elinde saniye saniye göruntu olsa dahi işi yapan belediye sen kimi kime şikayet ediyorsun dava avukat masrafı yapacağına o parayla sen kaldır harfiyati

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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