Deprem Müzesinde klip çektiler

Deprem müzesinde çekilen klip Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde yayınlandı. İzleyicilere, dünya üzerindeki adaletsizliklere karşı gözlerini açma çağrısı yapan Grup Anka, müzikal ve görsel unsurları başarıyla birleştirerek büyük bir izleyici kitlesinden olumlu geri dönüş alıyor. Bu eser, sadece müzikal bir yapıt olmanın ötesinde, toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunan önemli bir sanat eseri olarak öne çıkıyor.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Dikcal; ''Daha adil bir dünya için yazmaya ve okumaya devam edeceğiz, mazlumların dünyasına karanlıklar çökmesin, Gazze'de on binlerce çocuk katledildi.. Bütün dünya buna seyirci kaldı, vicdanlar sorgulansın ve dünya daha yaşanabilir bir hale gelsin. Savaşlar son bulsun, İslam coğrafyalarında acı, kan ve gözyaşı dinsin istiyoruz. Bu yüzden ömrümüz vefa ettikçe doğruları haykırmaya devam edeceğiz” dedi.