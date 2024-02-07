Cezaevine para gönderenler mağdur oldu

ATM’ler üzerinden para göndermek zorunda bırakılan vatandaşlar para gönderemedikleri için adeta isyan etti. Geçtiğimiz hafta sonu birçok vatandaş Vakıf Bank’ın ATM’lerin hepsini gezdiklerini ama parayı yatıramadıklarını söyledi. Vatandaşlar, “Daha önce cezaevlerinin girişinde bulunan veznelere parayı yatırıyorduk içerden alıyorlardı. Ama şimdi ATM’lerde para göndermek imkansız. Bir görevlinin yardımı mutlaka olması gerekiyor. Resmen hafta sonu birçok insanla birlikte tam bir rezillik yaşadık. Banka ve ATM’den para yatırılacaksa bile bu kolaylaştırılmalı. Aksi halde insanlar çok mağdur olacak” dedi.