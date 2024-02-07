Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya “olumlu” yanıt verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Al Thani, geçtiğimiz günlerde İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas tarafından yanıt verildiğini belirterek, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarının ve Hamas’ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtti.

Bölgedeki tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve daha fazla kan dökülmesine yol açacak, sivilleri tehlikeye atacak ve uluslararası ticareti tehdit edecek kararlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Al Thani, “Uluslararası toplumu acil ateşkes için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Katı ve sağlam bir uluslararası pozisyona sahip olmanın tam zamanıdır” dedi.

Birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları kesmesine değinen Al Thani, “UNRWA fonunun askıya alınmasının yıkıcı sonuçları oluR. Birkaç kişinin eylemleri nedeniyle tüm organizasyonu cezalandıramayız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik desteğin ve yardımların devam ettiğini vurgulayan Al Thani, "Hastaneler hedef alınmaya, bombalanmaya ve yerinden edilmiş insanlar yollarda öldürülmeye devam ediliyor. Bu kriz sırasında ABD ile olan işbirliğimize değer veriyor ve takdir ediyoruz” dedi.

"Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim"

Blinken ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" dedi.

Hamas'a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

Kaynak: İHA