Akçakoca Platformunun konuğu Kemalettin Aydın

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN
Prof. Dr. Kemalettin Aydın 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık ve yardımcı doçentliğini aynı üniversitede yaparak 2003 yılında Doçent unvanı aldı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 23, 24 ve 25. Dönemde Gümüşhane Milletvekili olarak seçildi. Çeşitli komisyonlara görev yaptı. Birçok ilde sağlık koordinatörlüğü görevinde bulundu. Derneklerde görev yapan Aydın, 2019 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı ve 2023’te rektör olarak atandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.