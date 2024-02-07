Akçakoca Platformunun konuğu Kemalettin Aydın

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN

Prof. Dr. Kemalettin Aydın 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık ve yardımcı doçentliğini aynı üniversitede yaparak 2003 yılında Doçent unvanı aldı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 23, 24 ve 25. Dönemde Gümüşhane Milletvekili olarak seçildi. Çeşitli komisyonlara görev yaptı. Birçok ilde sağlık koordinatörlüğü görevinde bulundu. Derneklerde görev yapan Aydın, 2019 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı ve 2023’te rektör olarak atandı.