Bu kez cezaevine mektup var

Kandıra Açık Ceza evinde yatmakta olan Polat Uğur’a sevgilisinin mektubu var. Uğur Polat’ın geçmiş doğum gününü kutlayan sevgilisi, “Bu doğum gününde dileğini ellerimizin bundan sonra hiç ayrılmaması için dile olur mu? Her şey çok güzel olacak belki bugün değil ama elbet bir gün. Doğum günün kutlu olsun sevgilim” mesajı gönderdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.