Bu kez cezaevine mektup var

Kandıra Açık Ceza evinde yatmakta olan Polat Uğur’a sevgilisinin mektubu var. Uğur Polat’ın geçmiş doğum gününü kutlayan sevgilisi, “Bu doğum gününde dileğini ellerimizin bundan sonra hiç ayrılmaması için dile olur mu? Her şey çok güzel olacak belki bugün değil ama elbet bir gün. Doğum günün kutlu olsun sevgilim” mesajı gönderdi.