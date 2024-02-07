Vali Yavuz, SEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi: “Projeleri tamamlayıp sıkıntıları sonlandırın”

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ yönetimini makamında ağırlayan Vali Yavuz, kentte yaşanan elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl genelinde yapılan ön değerlendirmeler doğrultusunda 12 ilçede trafo, şebeke düzenleme ve yenileme, alternatif besleme, yeraltı işleri, aydınlatma, ek tesis ve hat yenileme gibi yapılması planlanan 87 proje hakkında bilgi veren SEDAŞ yetkilileri, belli plan ve program çerçevesinde çalışmaların tamamlanacağını, bu sayede şikayet ve sıkıntıların en aza indirileceğini anlattı. Yavuz, yapılacak toplam 87 projenin bir an önce tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yaşanan sıkıntıların sonlandırılmasını istedi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kaptan - Işıklı sokağa aydınlatma istiyoruz
Söz - Elektrik kesintileri ve voltaj oynamaları halkı canından bezdirdi bu sedaşa hesap sorulmuyormu
Siz.biz - Sayın valim halk hakkını helal etmiyor sedaş camiasına faturayı Birgül geç yatır kesme veya 80 100 TL açma kapama ücreti alıyor ve evlerdeki elektronik eşyalar bozuluyor yanıyor saygılar
Vatandaş - O sedaş yetkililerini benim karşima da getirin 8 yıldır mahmutpasa mahallesi basiskele elektronik esyalarimiz bozuldu site olarak saatlerce soğuk havada elektriksiz kaldık sene olmuş 2024 elektrik kesiliyor ve kimsenin elinden hicbirsey gelmedi sedas ariza kaynaklı der belediye sedas söyledik der alt yapı olmadan şehrin içine fabrika doldururlar kokusu zaten zehir başiskele mahmutpasa nin bir de fabrika bölgesi ev almasaydın diyen çevre şehircilik birimi neresinden tutalım bakalım alt yapı yapacaklar
Son Pişman - Valimiz sağolsunda Sedaş pek öyle uyarıyla iş yapacak bir kurum değil, canları neyi ne kadar isterse o kadar yapıyorlar, biraz elektrik vermek lazım harekete geçirmek için
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.