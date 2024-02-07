07 Şub 2024 - 09:13- Dünya

Şili'de orman yangını: Ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'ye çıktığını bildirdi. 300 kişinin ise kayıp olduğu tahmin edilirken son 3 günde 20 bin hektar alanın kül olduğu da belirtildi.