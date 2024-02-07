Paris'te öğretmenler maaş artışı talebiyle sokağa çıktı

Fransa'da çalışma koşullarına tepki gösteren öğretmenler, ülke genelinde greve gitti.
Paris'te Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan öğretmenler, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.
Eyleme katılanlar, "Öğretmen olduğumu söylediğimde bana 'iyi şanslar' temenni edilmesinden bunaldım" ve "Oudea-Castera (Eğitim Bakanı) Eğitimsizsin" yazılı dövizler taşıdı.
Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın istifasını talep eden göstericiler, ortaokulda öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara ayrılmasını öngören uygulamaya da tepki gösterdi.
Henüz yürürlüğe girmeyen bu uygulama kapsamında ortaokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin, Fransızca ve matematik derslerindeki seviyelerine göre farklı sınıflara ayrılması öngörülüyor.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.