Son depremler listesi 7 Şubat... Türkiye bir deprem ülkesi ve yurt genelinde küçük de olsa her an deprem oluyor. Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi...

DÜZCE VE İRAN SINIRINDA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Düzce sabaha karşı saat 5 civarında 3 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Başka bir deprem de Türkiye-İran sınırında oldu; sınırda 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İKİ ŞEHİR DAHA SALLANDI

Son depremler listesine eklenen diğer şehirler de Çorum ve Erzurum oldu. Çorum saat 08.07'de 2.4 ile sallanırken; Erzurum da saat 07.50'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

HATAY'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı sonuçlarından birini yaşamış olan Hatay, gece 03.00'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.

Kaynak: Habertürk