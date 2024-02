Naci Görür yine uyardı: Marmara'da deprem olacak

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023’ten tam 23 gün önce yani 13 Ocak 2023'te deprem felaketinin yaşandığı bölgeye dikkat çekmişti. Görür, Malatya'nın Erkenek ve Çelikhan ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde yaşayanlar depreme karşı hazırlıklı olmalılar demişti.

Naci Görür, “Basına, ‘Elazığ depremini şimdi unutun. Maraş'a bakın’ dedim. Oradan korkuyorum, büyük deprem olabilir diye… Maraş'ta deprem oldu” sözlerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN HANGİ BÖLGELER İÇİN DEPREM RİSKİ BÜYÜK?

Görür, “Marmara Bölgesi deyince onun güneyinde, kuzeyinde olan iller daha çok etkilenecek. Ondan sonra benim en fazla endişe ettiğim Erzincan, Bingöl, Karlıova arası ve köyleri yani Erzincan ile Bingöl-Karlıova arası 6 Şubat depremlerinin etkisini de gözetirsek o fayın hemen güneyinde Tunceli, doğu ucunda Bingöl var. Dolayısıyla orayı uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT’TA YAŞANAN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ İSTANBUL OLSAYDI NE OLURDU?

Prof. Dr. Naci Görür felaketin yıl dönümünde Büyük Marmara Depremi'yle ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’de anlattı. Prof. Dr. Naci görür 4 milyon insanın can güvenliği yok dedi.

Naci Görür, “Marmara'da deprem olacak. Bugün mü, yarın mı olur ama olacak. Marmara'da deprem olursa İstanbul'u ele alıyorum, 16 milyonluk bir kent yüzde 60'lık yapı stoğu, depreme dayanıklı değil. 97 bin bina depremde göçecek. 100 bin bina yap, her binaya 5 kat yap yani 500 bin kat, her katta 2 daire, 1 milyon kat, her kata 4 kişi koy, 4 milyon insan… Demek ki 4 milyon insanın can güvenliği yok” sözlerini kullandı.

Kaynak: Milliyet