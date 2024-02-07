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07 Şub 2024 - 09:22- Gündem G:

Naci Görür yine uyardı: Marmara'da deprem olacak

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50 binden fazla kişiyi hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıl geçti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür olası yeni depremlerle ilgili yer ve can kaybı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Naci Görür yine uyardı: Marmara'da deprem olacak mask
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Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023’ten tam 23 gün önce yani 13 Ocak 2023'te deprem felaketinin yaşandığı bölgeye dikkat çekmişti.  Görür, Malatya'nın Erkenek ve Çelikhan ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde yaşayanlar depreme karşı hazırlıklı olmalılar demişti.

Naci Görür, “Basına, ‘Elazığ depremini şimdi unutun. Maraş'a bakın’ dedim. Oradan korkuyorum, büyük deprem olabilir diye… Maraş'ta deprem oldu” sözlerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN HANGİ BÖLGELER İÇİN DEPREM RİSKİ BÜYÜK?

Görür, “Marmara Bölgesi deyince onun güneyinde, kuzeyinde olan iller daha çok etkilenecek. Ondan sonra benim en fazla endişe ettiğim Erzincan, Bingöl, Karlıova arası ve köyleri yani Erzincan ile Bingöl-Karlıova arası 6 Şubat depremlerinin etkisini de gözetirsek o fayın hemen güneyinde Tunceli, doğu ucunda Bingöl var. Dolayısıyla orayı uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT’TA YAŞANAN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ İSTANBUL OLSAYDI NE OLURDU?

Prof. Dr. Naci Görür felaketin yıl dönümünde Büyük Marmara Depremi'yle ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’de anlattı. Prof. Dr. Naci görür 4 milyon insanın can güvenliği yok dedi.

Naci Görür, “Marmara'da deprem olacak. Bugün mü, yarın mı olur ama olacak. Marmara'da deprem olursa İstanbul'u ele alıyorum, 16 milyonluk bir kent yüzde 60'lık yapı stoğu, depreme dayanıklı değil. 97 bin bina depremde göçecek. 100 bin bina yap, her binaya 5 kat yap yani 500 bin kat, her katta 2 daire, 1 milyon kat, her kata 4 kişi koy, 4 milyon insan… Demek ki 4 milyon insanın can güvenliği yok” sözlerini kullandı.

Kaynak: Milliyet

# HER, İstanbul, VAR, Kahramanmaraş, deprem

07 Şub 2024 - 09:22 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
05

Yorumsuz - Bıktım sıkıldım artık yemin ediyorum psikolojim bozuldu . Olacaksa olsun ne halimiz varsa görelim artık. Öleceksek bu bizim için yemin ediyorum Kurtuluş olur . Yoksul yaşıyoruz zaten .49 bin tl olmuş yoksulluk sınırı. Çalışan bir işçi asgari ücretin üzerinde maaş alanlar bile Yoksul. Emekliler 10 bin tl alıyor aclik siniri 15 bin tl. Yaşayan ölüleriz zaten ölsek ne olacak ....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:30
07

Jeo.bilimi: - @Yorumsuz 05 nolu yoruma cevabı: Sen ölürsen biz ölürsek Suriyeli 'ler sevinecek, evin ve ülken kime kalacak?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:35
04

Jeol.müh. Behzat Gönül - Marmara Bölgesinde bulunan tüm fay zonlarında deprem olabilir. Beklenen büyük İstanbul depremi Tekirdağ ile Adalar ve Hersek Burnu/Kocaeli arasında olacağını bilmekteyiz. Denizin içinde Ml:6.0-7.0 civarı depremler yapabilir faylar var. 1957 yılı Mudurnu-Sakarya Ml7.2 depreminin uzantısı Geyve-İznik hattı ve Geyve-Gemlik fay zonlarında Ml:7.2-7.4 civarı depremler olabilir ve zamanları doldu geçti. Akyazı/Adapazarı ile Başiskele/Kocaeli arasinda kalan yan kolda Ml:6.0-6.5 arası deprem riski 2003 yılından beri anlatılıyor ve fay haritasında çizilidir. Marmara Denizi içinde on taneden çok Ml:5.8-6.5 civari deprem yapacak fay segmentleri MTA Fay haritasında çizili olarak görülmektedir.

Deprem bölgesinde bulunan nüfusun %35 civarı, depremlerin önceden tahmini konusunda amatörce araştırmalar yapmaktalar, bir kısmı da benim yaptığım deprem tahmin ve kasın deprem tespitlerimi aşırmaya çalışmaktalar ve bilerek söylediğim depremleri de kendileri bulmuş gibi yapıp iş insanlarına ve işletmelerde çeşitli kademelerde görevli müdürleri kandırıp haksız kazanç sağlamaktalar. 2023 K.Maraş ml:7.8'lik depremden sonra gerçekleri anlayan iş insanları ve müdürler oldu. Ben çalışmalarımı sürdürmekteyim. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:28
02

Volkan - Uzmanlar konuşuyor uyarıyor. Biz vatandaşız paramız olsa zaten güvenli evde oturururz. Hükümet ne iş yapar bilemedim bizde alım gücü yok. 99da yine hükümet daha fazla vatandaşın yanındaydı 6 Şubat depreminde lafta 99 milattı binalar dayanıklı ve kontrollüydü deprem sonrası hazırlık vardı lafta hep ama gördük ki askerimiz bile kışladan çıkmadı internet bile kesildi. Durumu görüyorsunuz. Biz maaşlı çalışan vatandaş olarak ne yapabiliriz? Suriyeli olsaydık yada mülteci iki üç katlı ev şöyle birde bahçeli orayı da ekerdik. Sn Cumhurbaşkanımız onlara ev yapıp veriyor kendisi söyledi.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 10:21
06

Son Pişman - @Volkan 02 nolu yoruma cevabı: Cumhurbaşkanı deprem yıkmadan biz yıkıp yenisini yapalım diyor, üç kuruşun hesabını yapanlar yanaşmıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:14
03

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Ali 01 nolu yoruma cevabı: Bu şekilde, her ay ve hafta değişik tv ve basında haber yapan Prof. Naci Görür; İstanbul depremi sonrası "ben deprem olacağını söyledim, bu depremi önceden bildim, ..." değebilir. Basın ve tv haberlerinde "depremi bilen adam" diye yazılar okuruz. Benim depremleri önceden tespit yapan bir Jeoloji Mühendisi olduğumu bilen Prof. Naci Görür beni neden yanında medyaya çıkarmıyor, veya beni açıklamıyor? Hani insanları düşünüyor? (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 10:51
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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