Ev sahibi ile kiracı arasında evden çıkma sorunu: 50 bin TL masrafı ev sahibi ödedi

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olan zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunlar çözüme kavuşmaya başladı. Yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 63 bin 125 arabuluculuk anlaşma ile sonuçlandı. Arabulucu Avukat Umut Metin ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları kapsamında arabulucu huzurunda çözülmüş 3 önemli olaydan bahsetti. Avukat Umut Metin’in milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:
‘10 ARABULUCULUĞUN 7’SİNDE ANLAŞMA VAR’
“2023 yılında arabuluculuğa 1 milyon 415 bin başvuru yapıldı. Bunun 925 bininde anlaşma sağlandı, 485 binde anlaşmama sonucuna varıldı. Rakam şunu gösteriyor: Arabuluculuğa yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66’sında anlaşma sağlanabiliyor.
Arabuluculukla müzakere yapan, arabulucular huzurunda birbirini anlamaya çalışan 10 arabuluculuk girişiminin 7’si anlaşma ile sonuçlanıyor. Bu toplumsal barış için çok kıymetli bir orandır.
‘KİRA DAVALARINDA NET BİR ŞEKİLDE AZALMA OLDU’
Ayrıca sadece kira davalarında değil, tüm davalarda azalma oldu. Eğer anlaşma varsa sorun yoktur, sorun yoksa dava da yoktur. Bu nedenle kira davalarında bir azalma net bir şekilde oldu.
‘5 AYDA DAVA SAYISI 30 BİN’
Geçmişte aylık kira dava sayısı 20 bin kadardı. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren arabulucular huzurunda görülen arabuluculuk toplantılarının 63 bin 125’inde anlaşma sağlandı. 5 aylık sürece baktığımızda 63 bin anlaşmayı görüyoruz. 5 ayda anlaşamayıp dava açanların sayısı 30 bin.
ARABULUCULUK ÖRNEĞİ: ‘KİRAYI AZ ARTIRIYORUM, 1 YIL SONRA EVDEN ÇIK’
Yaşanmış birkaç arabuluculuk örneğinden bahsetmek gerekirse ilk örnekte mülk sahibi daha yüksek kira bedeli talep ediyordu. Ancak kiracının bu yüksek kira bedelini ödeme isteği yoktu. Bu nedenle şöyle bir yaklaşımda bulunuldu.
‘Kira çok düşük oranda artırılsın ama 1 yıl sonrasında tahliye taahhüdü verilsin’ denildi. Böylece kiracının kira bedelinde çok ufak bir artış yapıldı ancak bir yıl sonrasına tahliye taahhüdü verilerek taraflar arasında sorun giderildi. Mülk sahibi daha düşük bir kiraya razı oldu, kiracı ise yüksek bir kira ödemeyerek 1 yıllık sürede kendisine yeni bir ev bulma konusunda mutabık kaldı.
İKİNCİ ÖRNEK: EV SAHİBİ TAŞINMA MASRAFLARINI ÖDEDİ
İkinci arabuluculuk örneğinde ise kiracı ile kiraya veren arasında evin tahliyesine ilişkin sorun yaşanıyordu. Mülk sahibinin eve ihtiyacı olduğunun kiracı farkındaydı ancak taşınma sırasında oluşacak maliyetler vardı. Burada kiracı toplam masrafının 50 bin TL olacağını söylüyordu. Bunun üzerine mülk sahibinin taşınma masraflarını ödemesiyle bir anlaşma sağlandı. Kiracı aynı kiraya başka bir ev buldu, bu arada oluşacak ek maliyetleri mülk sahibi ödedi.
‘3+1 EV 2+1’E DÜŞÜRÜLDÜ, 1 ODAYI EV SAHİBİ DEPO YAPTI’
Bir diğer örnekte eve ihtiyacı olduğunu söyleyen mülk sahibi arabuluculuğa başvurdu. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacaktı. Taraflar arabuluculuk vasıtasıyla eve ihtiyaçlarının olduğunu beyan etti. Müzakere ettikçe ihtiyacın şu şekilde olduğu görüldü: Ev sahibinin İstanbul’da tek bir evi vardı. Evine taşınmak istemesinin sebebinin aslında eşyalarını bu evde bırakmak olduğu anlaşıldı. Çünkü 1 yıl süre ile yurt dışında bir görevi vardı.
‘KİRACI EVİN DEPO YAPILACAĞINI FARK ETTİ’
Kiracı aslında ev sahibinin yaşamayacağını ve eşyalarını koymak için eve ihtiyacının olduğunu fark etti. Tahliyeden ziyade evin belli bir kısmının kullanılıp kullanılmayacağı üzerinde duruldu. Mülk sahibinin bir depo ihtiyacı vardı, ev ise 3+1 bir evdi. 3+1 evin, 2+1 şeklinde kira bedeli artmaksızın kullanılmasına karar verildi. 1 yıl süre ile anahtarlarının mülk sahibinde kalması suretiyle odanın ev sahibinin kullanımına sunulmasına karar verildi.
Taraflar 14-15 ay gibi bir süre sonrasında evin tahliyesi konusunda anlaştılar. Böylece kira bedelinin artırılmaması konusunda anlaşıldı. Kiralanan alanın 3+1’den 2+1’e dönüştürülmesi konusunda anlaşıldı. Ev sahibinin ihtiyacının olduğu konusunda hemfikir olundu, böylece mülk sahibi bir depo kiralama yükünden kurtuldu. Kiracının evi 15 ay sonra tahliye etmesine ilişkin de bir tahliye taahhütnamesi imzalanmış oldu. Birçok talebin bir arada değerlendirildi bir anlaşma oldu.”
Kaynak: Milliyet
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Yorumsuz - 3 milyona ev alıyorsun seneye 4 milyona satıyorsun zaten durduğu yerde 12 ayda 1 milyon TL getirisi oluyorken kiraciyi üzmek yormak kırmak insanlık değildir. Vay efendim ben 30 sene çalıştım ev aldım benimle mi çalıştı kiraci diyenler.... bırak da adam da çalışıp ev alabilsin. 17 nin tl asgari ücret ile çalışan birinden 15 bin kira istersen insanlık mı yapmış oluyorsun? Benim muhitimde kiralar 13 bin 15 bin civarı ben bu ay 4 bin olan kirayı 5 bin yaptım.kendim de çalışan biriyim. Hersey para değil. Para sevginiz Allah sevgisinin önüne geçmiş.
Kiracıyım - Hem kiracı hem ev sahibiyim bu yüzden objektif bakabiliyorum. Her şeye %200 zam gelirken et, süt, yumurta, doğalgaz, elektrik vs. insanlar yıllarca yememiş içmemiş bir ev alabilmiş al ben yemedim sen ye demek olmaz. İki tarafta haklı. %25 zam şaka gibi. Her şeye eyvallah zam üstüne zam :) eve gelince ooo olmaz demek nedir? Öyle bir dünya yok. 15 bin rayicinde evde 5 bine oturuyorsan başka bir yerinden Allah çıkartır ruhun duymaz. 9 bin helaldir. Hakkaniyet kişiye göre değil geniş fotoya göredir.
41 - Ev sahibi olmak ankamsiz yatirim oldu ev alacagina altin al kirada otur cok avantajli kiraci parayi odemismi,eve zararmi vermis,vergisi ayri bir olay
Siz.biz - Hep söylediğim kelime kıyamet alametleri para hiçbirimizin kurtarmaz
Vi̇cdansiz Ev Sahi̇bi̇ - 30 YILLIK ALIN TERİMİN KARŞILIĞI OLARAK VARIM YOĞUMU VERİP GEÇİNMEME YARDIMCI OLUR DİYE BİR DAİRE ALDIM. TAPU DAİRESİNDEN TAPUYU ALINCA ; MAL SAHİBİ KENDİM, SÖZ SAHİBİ OLDUĞUM BİR EVİM VAR DİYORDUM MEĞERSE BİR ORTAĞIMIZ VARMIŞ. KİRA ARTIŞLARINA ORTAK KARAR VERİYORMUŞ ,ONUDA ÖĞRENDİK.
. - zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış
Adam - Deprem olsada yıkılsa betonlarıyla doyun artık
Zulüm - Bunlar güzel gibi görülüyor ama dikkat edin hep ev sahibinin aleyhine . Ev sahibinin kiracıya borcu mu var hayır? Demek ki ev sahibine zulmediliyor. Sonunda ev sahipleri evlerini boş bırakıyor zulümle kimse bir şey kazanamaz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.