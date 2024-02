Ev sahibi ile kiracı arasında evden çıkma sorunu: 50 bin TL masrafı ev sahibi ödedi

Kiracıyım - @Yorumsuz 07 nolu yoruma cevabı: Hem kiracı hem ev sahibiyim bu yüzden objektif bakabiliyorum. Her şeye %200 zam gelirken et, süt, yumurta, doğalgaz, elektrik vs. insanlar yıllarca yememiş içmemiş bir ev alabilmiş al ben yemedim sen ye demek olmaz. İki tarafta haklı. %25 zam şaka gibi. Her şeye eyvallah zam üstüne zam :) eve gelince ooo olmaz demek nedir? Öyle bir dünya yok. 15 bin rayicinde evde 5 bine oturuyorsan başka bir yerinden Allah çıkartır ruhun duymaz. 9 bin helaldir. Hakkaniyet kişiye göre değil geniş fotoya göredir.