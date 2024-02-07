Derince'de pazarlar denetleniyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan market ve işyerlerinde düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan da semt pazarlarında kontrolleri sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kez Yenikent Mahallesi’nde yer alan kapalı pazarda bir takım denetimler yaptı. İlk olarak pazardaki ürünleri kontrol eden ekipler daha sonra fiyat karşılaştırmalarında bulundu. Yapılan denetimin ardından vatandaşların satın aldıkları ürünler zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.