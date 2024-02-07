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07 Şub 2024 - 09:44- Asayiş G:

Sapanca’da Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sapanca’da Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti
Sapanca’da Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti
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Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca’da Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

07 Şub 2024 - 09:44 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Kral Muko - Bu bungalov işine bir düzenleme gelmesi lazım. Bahçesi olan bungalov işletmeye başlıyor. Kimi elektrik kontağından kimi başka şeyden insanlar hayatlarını kaybediyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 10:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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