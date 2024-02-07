Sapanca’da Bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kral Muko - Bu bungalov işine bir düzenleme gelmesi lazım. Bahçesi olan bungalov işletmeye başlıyor. Kimi elektrik kontağından kimi başka şeyden insanlar hayatlarını kaybediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.