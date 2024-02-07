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Asrın felaketinde vefat edenler için helva dağıtıldı

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İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutup vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Asrın felaketinde vefat edenler için helva dağıtıldı mask
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Belsa Plaza A Blok Önü, Yeni Cuma Cami, Fevziye Cami, Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Merkez Cami, Alikahya Hayırsevenler Cami ve Kuruçeşme Merkez Cami'de vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Bu vesileyle İzmitli vatandaşlar deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua okuyup yakınlarına sabır diledi.

Kaynak: İHA

# deprem, yeni
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Şub 2024 - 09:51 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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