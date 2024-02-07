Asrın felaketinde vefat edenler için helva dağıtıldı

Belsa Plaza A Blok Önü, Yeni Cuma Cami, Fevziye Cami, Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Merkez Cami, Alikahya Hayırsevenler Cami ve Kuruçeşme Merkez Cami'de vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Bu vesileyle İzmitli vatandaşlar deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua okuyup yakınlarına sabır diledi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.