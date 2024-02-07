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07 Şub 2024 - 09:53- Gündem G:

Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti

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İzmit’te, Şehir Hastanesi tramvay hattında ilk elektrikli deneme sürüşü yapıldı. Otogardan hareket eden tramvay Şehir Hastanesi’ne gitti.

Süriye Çatak Tek
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Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti
Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti
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Şehir Hastanesi tramvay hattında yolcu taşımak için son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında inşaatı başlatılan Şehir Hastanesi tramvay hattında tüm altyapı tamamlandı. Tramvay ile daha önce enerjisiz test olarak bilinen soğuk test yapılmıştı. Tramvay hat üzerinde bir iş makinesi sayesinde ilerlemişti. Bu kez elektrik hattından enerji alınarak test yapıldı. Tramvay, Otogar durağından hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine gitti.

Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti

KUM TORBALARI KULLANILDI

Tramvay raylarda ilerlerken çok sayıda uzman incelemelerde bulundu. Tramvayın duraklara girişi sırasında yaklaşımı takip edildi. Tramvayda yolcu yerine ise kum dolu torbalar kullanılarak test yapıldı. Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.

Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti
Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti

# Kocaeli, İzmit

07 Şub 2024 - 09:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(27)
26

Koca41 - O geçtiği yer mezbelelik resmen. Bekirdere acilen ada bazlı kentsel dönüşüm yapılmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:05
25

Kocaelisporlu - D130 un çilesi ne olacak bu şehirin en büyük problemi hani Tahir başkanın 5 yıl önce yan yol ve ulaşım sözü vardı Başiskele kasaplar durağına ve o alt geçiti bile çözemediniz yaya üstgeçitleri de rezil ve berbat durumda yuvacık altgeçiti keza aynı kocaeli ye yakışmıyor nerede çalışınca oluyor nerede mutlu şehir kocaeli?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:04
24

Gölcüklü - Başiskele de ki trafik ve ulaşım sorunu diyorum birde size pes diyorum şehir hastanesine ulaşım mış her gün sabah akşam millet işe giderken okula çocuk bırakırken eve dönerken saatlerini ömürlerini harcıyor kim ödeyecek bu kul hakkını...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:59
23

İzmitle - Gölcük Karamürsel tarafında sahil yolunda belediye otobüsleri bile hak ihlalleri yaparak yan yolları ters şeritleri kullanarak arabaları atlamaya üstlerinden geçmeye çalışıyor siz ne planlıyorsunuz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:58
22

Yeşilovalı - İleri ki süreçte tramvay hattı Yeşilova Mahallesine uzatılmalıdır..Acilen üst geçitler aracılığıyla Yeşilova mahallesi sakinlerinin tramvay durağına geçi,si sağlanmalıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:56
20

Mehmet - Başiskele de büyük ulaşım sorunu var oraya el atılması lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:56
15

Musa Ordu - Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 11:04
14

Şakir Tahta - Oraya tramvay yapan mühendis hiç mi bakmadı eğim fazla nerde böyle eğim görüldü çekmez iniş sakat sıkıntı büyük ama kime soyluyon

Yanıtla . 3Beğen . 16Beğenme 07 Şubat 10:54
29

Tahammülsüz - @Şakir Tahta 14 nolu yoruma cevabı: Şakir bey hadi şehir hastahanesinden itibaren paşaya kadar eğim var sayalım,dediğin gibi olsaydı eğer kuruçeşmeye giden tramvay köprü üstünden geçipte kuruçeşmeye gidiyoya tramvay çekmese zaten orda çekmez bu işin mimarı mühendisi boşuna okuyup mühendis olmuyo sen kafanı yorma bu işlere

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:22
27

Kocaeli41 - @Şakir Tahta 14 nolu yoruma cevabı: Sallama şakirrrrr))) kendine güldürüyorsun sen hiç izmit dışına çıkmadınız sene olmuş 2024 sen hale at arabası zamanındasın kulaktan dolma çay ocağı muhabbetlrini yazmışsın ama olmamış şaaakkkiiiirrr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:15
19

Farklı Bakış - @Şakir Tahta 14 nolu yoruma cevabı: Sallama ne eğitimin var

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 11:31
16

İzmitli - @Şakir Tahta 14 nolu yoruma cevabı: Sallama kardeşim, nerde ne kadar eğim var, yıllardır Eminönü Sultanahmet arası tramway çalışıyor hemde burdan 3 kat daha fazla eğim var.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 11:09
12

Çukurbağlı - Herşey seçim için.

Nerdeydiniz şimdiye kadar..

Yanıtla . 15Beğen . 15Beğenme 07 Şubat 10:52
11

Hodri Meydan - hadi hayırlı olsun ,darısı kocaeli stadımıza bir an önce olur da trafikden park sorununundan kurtuluruz inşallah.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 10:51
10

Kral Muko - Güzel hizmet. Elbette güzel olanı alkışlamak gerek. Yapanlardan Allah razı olsun.

Yanıtla . 15Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 10:49
09

vatansever - hayırlı olsun. fakat bizden çok sonra büyükşehir olan bir çok ilden çok geri durumdayız.... ( ( kayseri, Gaziantep, konya, bursa ) o şehirlerde metro ve şehir merkezinde yayalar için alt geçitler , sekapark tan çok daha büyük yeşil alanlar, yuvacık göletinden çoook büyük barajlar, vs

Yanıtla . 13Beğen . 6Beğenme 07 Şubat 10:43
17

İzmitli - @vatansever 09 nolu yoruma cevabı: O saydığın şehirlerden sadece Bursa'da Metro var, ayrıca o şehitlerin şehir merkez nüfusu bizden daha fazla.

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 07 Şubat 11:12
08

Nedim - Kurucesmeye kadar gelen tramvay oradan derinceye kadar getirilmeli hiç olmazsa cenesuyuna kadar gelse yine iyi cunku sıkış tıkıs otobüsler trafik berbat

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 10:38
18

Gerçekler - @Nedim 08 nolu yoruma cevabı: tramvay otobüsten de tıklım tıklım, binince görürsün, tabi binebilirsen kalabalıktan.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 11:17
07

İzmitli - Hayırlı olsun, ama çalışmalar çok yavaş ilerliyor heryer parke taşı moloz, işi yapan işçiler arkalarını toplasınlar, resimde de göründüğü üzere yetkililer görmüyorlarmı.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 10:32
06

Mehmet41 - tramway hareket etmiş olabilir ama yan yollardan biz arabamızla hareket edemiyoruz.

Yanıtla . 13Beğen . 3Beğenme 07 Şubat 10:31
13

İzmitli - @Mehmet41 06 nolu yoruma cevabı: Çok haklısın yan yollar berbat, neyi bekliyorsunuz yapmak için, bir asfalt atmak çokmu zor.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 07 Şubat 10:54
05

Yenişehir 41 - Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yenişehir mahallesinden Kocaeli Hastanesi'ne giden araç bulunmamaktadır. Hatlardan bir tanesinin geçişi sağlanabilir mi? Yahya kaptan,üç yol veya şirin evlere çıkmak zorunda kalıyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 10:25
28

Tahammülsüz - @Yenişehir 41 05 nolu yoruma cevabı: Olur olur olmaz mı kapının önünden geçer sen hiç yürümezsin evin önünde inip evin önünde binersin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:17
03

Birgün Belki Dostum - Tüm kocaeli ye hayirli olsun.

Emeği geçen herkese tşk ederiz

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 10:09
02

bekirdereli - uzun süre çile çektik. ama cefa olmadan sefa olmuyor. leyla atakan ilkokulu mevkinde araç geçişi olmayışı sebebiyle mahalle sakinleri tepkili. bu konuda iyileştirme yapılması faydalı olacaktır. emeği geçen herkese teşekkürler.

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 07 Şubat 10:07
01

Benhazer - Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Kocaeli mize yakışır bir hizmet ellerinize sağlık hayırlı olsun inşAllah

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 10:03
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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