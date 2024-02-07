Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti

Şehir Hastanesi tramvay hattında yolcu taşımak için son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında inşaatı başlatılan Şehir Hastanesi tramvay hattında tüm altyapı tamamlandı. Tramvay ile daha önce enerjisiz test olarak bilinen soğuk test yapılmıştı. Tramvay hat üzerinde bir iş makinesi sayesinde ilerlemişti. Bu kez elektrik hattından enerji alınarak test yapıldı. Tramvay, Otogar durağından hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine gitti.

KUM TORBALARI KULLANILDI

Tramvay raylarda ilerlerken çok sayıda uzman incelemelerde bulundu. Tramvayın duraklara girişi sırasında yaklaşımı takip edildi. Tramvayda yolcu yerine ise kum dolu torbalar kullanılarak test yapıldı. Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.