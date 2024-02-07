Tramvay Şehir Hastanesi’ne hareket etti

Şehir Hastanesi tramvay hattında yolcu taşımak için son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında inşaatı başlatılan Şehir Hastanesi tramvay hattında tüm altyapı tamamlandı. Tramvay ile daha önce enerjisiz test olarak bilinen soğuk test yapılmıştı. Tramvay hat üzerinde bir iş makinesi sayesinde ilerlemişti. Bu kez elektrik hattından enerji alınarak test yapıldı. Tramvay, Otogar durağından hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine gitti.
KUM TORBALARI KULLANILDI
Tramvay raylarda ilerlerken çok sayıda uzman incelemelerde bulundu. Tramvayın duraklara girişi sırasında yaklaşımı takip edildi. Tramvayda yolcu yerine ise kum dolu torbalar kullanılarak test yapıldı. Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.
İzmit’te, Şehir Hastanesi tramvay hattında ilk elektrikli deneme sürüşü yapıldı. Otogardan hareket eden tramvay Şehir Hastanesi’ne gitti. pic.twitter.com/YlOBrVGuOO— Özgür Kocaeli (@ozgurkocaeli) February 7, 2024
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(27 )
Derince 60 Evler - Tahir başkan varsa orada iş biter
Koca41 - O geçtiği yer mezbelelik resmen. Bekirdere acilen ada bazlı kentsel dönüşüm yapılmalı
Kocaelisporlu - D130 un çilesi ne olacak bu şehirin en büyük problemi hani Tahir başkanın 5 yıl önce yan yol ve ulaşım sözü vardı Başiskele kasaplar durağına ve o alt geçiti bile çözemediniz yaya üstgeçitleri de rezil ve berbat durumda yuvacık altgeçiti keza aynı kocaeli ye yakışmıyor nerede çalışınca oluyor nerede mutlu şehir kocaeli?
Gölcüklü - Başiskele de ki trafik ve ulaşım sorunu diyorum birde size pes diyorum şehir hastanesine ulaşım mış her gün sabah akşam millet işe giderken okula çocuk bırakırken eve dönerken saatlerini ömürlerini harcıyor kim ödeyecek bu kul hakkını...
İzmitle - Gölcük Karamürsel tarafında sahil yolunda belediye otobüsleri bile hak ihlalleri yaparak yan yolları ters şeritleri kullanarak arabaları atlamaya üstlerinden geçmeye çalışıyor siz ne planlıyorsunuz?
Yeşilovalı - İleri ki süreçte tramvay hattı Yeşilova Mahallesine uzatılmalıdır..Acilen üst geçitler aracılığıyla Yeşilova mahallesi sakinlerinin tramvay durağına geçi,si sağlanmalıdır.
. - Hastane yapılmadan raylar döşenmiyor mu?
Mehmet - Başiskele de büyük ulaşım sorunu var oraya el atılması lazım
Musa Ordu - Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Şakir Tahta - Oraya tramvay yapan mühendis hiç mi bakmadı eğim fazla nerde böyle eğim görüldü çekmez iniş sakat sıkıntı büyük ama kime soyluyon
Tahammülsüz - Şakir bey hadi şehir hastahanesinden itibaren paşaya kadar eğim var sayalım,dediğin gibi olsaydı eğer kuruçeşmeye giden tramvay köprü üstünden geçipte kuruçeşmeye gidiyoya tramvay çekmese zaten orda çekmez bu işin mimarı mühendisi boşuna okuyup mühendis olmuyo sen kafanı yorma bu işlere
Kocaeli41 - Sallama şakirrrrr))) kendine güldürüyorsun sen hiç izmit dışına çıkmadınız sene olmuş 2024 sen hale at arabası zamanındasın kulaktan dolma çay ocağı muhabbetlrini yazmışsın ama olmamış şaaakkkiiiirrr
Farklı Bakış - Sallama ne eğitimin var
İzmitli - Sallama kardeşim, nerde ne kadar eğim var, yıllardır Eminönü Sultanahmet arası tramway çalışıyor hemde burdan 3 kat daha fazla eğim var.
Çukurbağlı - Herşey seçim için.
Nerdeydiniz şimdiye kadar..
Hodri Meydan - hadi hayırlı olsun ,darısı kocaeli stadımıza bir an önce olur da trafikden park sorununundan kurtuluruz inşallah.
Kral Muko - Güzel hizmet. Elbette güzel olanı alkışlamak gerek. Yapanlardan Allah razı olsun.
vatansever - hayırlı olsun. fakat bizden çok sonra büyükşehir olan bir çok ilden çok geri durumdayız.... ( ( kayseri, Gaziantep, konya, bursa ) o şehirlerde metro ve şehir merkezinde yayalar için alt geçitler , sekapark tan çok daha büyük yeşil alanlar, yuvacık göletinden çoook büyük barajlar, vs
İzmitli - O saydığın şehirlerden sadece Bursa'da Metro var, ayrıca o şehitlerin şehir merkez nüfusu bizden daha fazla.
Nedim - Kurucesmeye kadar gelen tramvay oradan derinceye kadar getirilmeli hiç olmazsa cenesuyuna kadar gelse yine iyi cunku sıkış tıkıs otobüsler trafik berbat
Gerçekler - tramvay otobüsten de tıklım tıklım, binince görürsün, tabi binebilirsen kalabalıktan.
İzmitli - Hayırlı olsun, ama çalışmalar çok yavaş ilerliyor heryer parke taşı moloz, işi yapan işçiler arkalarını toplasınlar, resimde de göründüğü üzere yetkililer görmüyorlarmı.
Mehmet41 - tramway hareket etmiş olabilir ama yan yollardan biz arabamızla hareket edemiyoruz.
İzmitli - Çok haklısın yan yollar berbat, neyi bekliyorsunuz yapmak için, bir asfalt atmak çokmu zor.
Yenişehir 41 - Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yenişehir mahallesinden Kocaeli Hastanesi'ne giden araç bulunmamaktadır. Hatlardan bir tanesinin geçişi sağlanabilir mi? Yahya kaptan,üç yol veya şirin evlere çıkmak zorunda kalıyoruz.
Tahammülsüz - Olur olur olmaz mı kapının önünden geçer sen hiç yürümezsin evin önünde inip evin önünde binersin
Mkamil - Hayırlı olsun...
Birgün Belki Dostum - Tüm kocaeli ye hayirli olsun.
Emeği geçen herkese tşk ederiz
bekirdereli - uzun süre çile çektik. ama cefa olmadan sefa olmuyor. leyla atakan ilkokulu mevkinde araç geçişi olmayışı sebebiyle mahalle sakinleri tepkili. bu konuda iyileştirme yapılması faydalı olacaktır. emeği geçen herkese teşekkürler.
Benhazer - Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Kocaeli mize yakışır bir hizmet ellerinize sağlık hayırlı olsun inşAllah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.