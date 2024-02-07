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Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı

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Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak eden binlerce kişi, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler şimdiden SGK tarafından uygulamaya konan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranından, emekli olduktan sonra alacakları maaşlarını hesaplayabiliyor. 2024 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı. İşte emekli maaşı hesaplama ekranı.

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı mask
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2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli olacak olan kişiler alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibarıyla açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: NTV

# sosyal, yeni, çalışma, Emekli, hizmet, Zam

07 Şub 2024 - 09:59 - Ekonomi --- Okunma

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