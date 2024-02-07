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07 Şub 2024 - 10:09- Kültür Sanat G:

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

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Büyükşehir’in gençlerin geleceği için inşa ettiği ve her ayrıntısı göz dolduran Derince Kütüphanesi kapılarını açmak için gün sayıyor.

Dilek Aslan
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Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı mask
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı
Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet Bahçesi içinde yer alan Derince Kütüphanesi’ni hizmete açmak için geri sayıma başladı. Derince Kütüphanesi, özellikle gençlerin akıllı ve çağdaş bir kütüphane ortamında ders çalışabilmelerinin yanı sıra kâğıttan dünyaları keşfedebilecekleri modern bir yapı olarak hizmet verecek.

 

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

KÜTÜPHANE HEDEFİNDE DURMAK YOK

Gençlerin eğitimine verdiği önem çerçevesinde kütüphanelere olan ilgisiyle tanınan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yöndeki hedefini sürdürüyor.  Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl kasım ayında ihalesi yapılarak inşaatına başlanılan Derince Kütüphanesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Derince Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphane kapılarını açmak için gün sayıyor.

 

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

GENÇLER BU KONFORU HAK EDİYOR

Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek Derince Kütüphanesi, 598 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Kütüphanenin en üst düzeyde hizmet verebilmesi için her ayrıntı titizlikle ele alındı. Akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alacak. Bunun yanı sıra modern kütüphane mobilyalarıyla yine gençlerin hem okuma hem de ders çalışma konforuna hizmet edecek.

 

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

AKILLI KÜTÜPHANEDE NELER VAR?

8 bin adet kitabın yer alacağı akıllı kütüphanede; 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 182 kişinin yararlanabileceği okuma alanı yer alacak.

 

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

KAFETERYA VE DİNLENME ALANI

Öte yandan gençlerin kütüphanede bulundukları süre zarfında söz konusu alandan en iyi şekilde istifade edebilmeleri için her detay düşünüldü. Büyükşehir Belediyesi bu nedenle kütüphanenin arka tarafında bulunan alanı kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirledi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek. Bu esnada kütüphane yönetimi tarafından öğrencilere ve kütüphane misafirlerine küçük ikramlarda bulunulacak.

 

Derince Kütüphanesi için geri sayım başladı

KOLAY ULAŞIM

Kütüphanenin en önemli özelliklerinden birini de hiç kuşkusuz ulaşım kolaylığı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Derince Kütüphanesi, Derince Millet Bahçesi içinde yer alıyor. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi’ne ulaşım ve otopark konusunda önemli çalışmaları hayata geçirmişti. Yapılan aydınlatma, yaya kaldırımı, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Çenesuyu Kavşağı’nın da yenilenmesiyle söz konusu lokasyonda önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanmıştı.

Kaynak: Bülten

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07 Şub 2024 - 10:09 Kocaeli/ Derince- Kültür Sanat --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Hayır Dua - Kütüphanelere seviniyoruz ancak çok küçük yapılıyor. 8 bin kitap çok az . Bunların M2 leri de çok küçük. Şehirde ikiyuzbin öğrenci var. Evler küçük evlerde çalışma masası sandalyesi yok. Lütfen ne olur.. kat kat binlerce kişiyi aynı anda alacak kutuphaneler yapın hayır dua alırsınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:41
02

Rizeli - Cokk lazımdı mıllet zaten ekonomık almış başı gıdıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:38
01

Vatandas - Oraya emekliler ihtiyarlarda oldukça rağbet ediyor.Halk arasında soylentide var zatan derince Garda olduğu gibi çay ikram edile bilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 10:43
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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