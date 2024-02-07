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Dolar/TL'de yükseliş serisi sürüyor

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TL'de her gün sınırlı değer kaybı serisi devam ediyor. Dolar/TL bugün 30,60 ile yeni zirvesini görerek güne başladı.

Dolar/TL'de yükseliş serisi sürüyor mask
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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30,60 civarında güne başladı.

Piyasalar Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişiminin ardından yarın açıklanacak enflasyon raporundaki mesajları bekliyor.

Hazine dün iç piyasada 899 milyon Euro borçlanma gerçekleştirdi. İç veri gündeminde bugün saat 17.30'da ocak ayı Hazine nakit dengesi verisi yer alıyor.

Dolar/TL düzenli kayıplarına devam ederek Cuma gününü 30,46 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bugün güne 30,60 civarında başladı. Tarihi zirve illikit piyasada görülen 30,6125 seviyesinde.

Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,5 oldu.

REZERV KAYBI SÜRÜYOR

Bankacılık sistemindeki likitide fazlası yaklaşık 100 milyar TL seviyesinde. Bankacılar TCMB rezervlerinde 2 Şubat haftasında da düşüşün devam ettiğini hesaplıyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB brüt rezervinin yaklaşık 1,5 milyar dolar azalışla 135,5 milyar dolara gerileyecek. Net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar azalışla 28 milyar dolara, swap hariç net rezervin ise 1 milyar dolar azalışla eksi 44,5 milyar dolara gerileyeceğini gösteriyor.

Hafta sonunda TCMB başkanı olarak atanan Fatih Karahan, ilk açıklamasında, "...güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Karahan enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya "kesinlikle" izin vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan geçmişte TCMB başkanlarını faiz artışı kararları nedeniyle görevden aldığı için piyasalar görev değişimini sorguladı ancak bu kısa sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere verilen mesajlar ile birlikte kısa sürede başkanlık değişiminin ekonomi politikalarında anlamlı bir değişim getirmeyeceğini konusunda piyasa hemfikir oldu.

ENFLASYON GELİŞMELERİNİN PARA POLİTİKASINA OLASI ETKİSİ

Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri ve başkanlık değişimi ardından piyasa TCMB'nin Perşembe günü yayımlayacağı enflasyon raporunu daha yakından izlemeye başladı. Yatırımcılar yüksek enflasyonun para politikasına yeni bir etki yaratıp yaratmayacağına takip edecek.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekonomi yönetiminin geçici olarak nitelendirdiği etkilerle ocakta aylık yüzde 6,7 ile belirgin bir artış gösterirken piyasa yıllık yüzde 64,86 seviyesindeki enflasyonun yeni faiz artışı ya da faizlerin daha uzun süre yüksek tutulması gibi etki yaratıp yaratmayacağını izleyecek.

Merkez Bankası üç ay önceki enflasyon raporunda TÜFE'nin 2024 yılı sonunda orta noktası yüzde 36 olmak üzere yüzde 30 ile yüzde 42 aralığında gerçekleşeceği; 2025 yılı sonunda ise yüzde 14 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını öngörmüştü. TÜFE için yıl sonu piyasa tahminleri yüzde 45'e yakın.

Kaynak: Reuters

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07 Şub 2024 - 10:17 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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