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07 Şub 2024 - 10:29- Ekonomi G:

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Depremden etkilenen 11 il hedef noktamız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. İstihdam bizim için çok önemli, hizmetlerimizi aksatmadık. Çok sayıda faaliyeti depremzede vatandaşlarımız için gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verdik 700 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. OHAL ilan edilen yerlerde işçilerin işten çıkarılmasını kısıtladık. Deprem bölgesindeki illerimize yaklaşık 13 milyar 750 milyon TL ödenek tahsis ettik.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.

Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız."

Kaynak: NTV

# VAR, sosyal, deprem, çalışma, Emekli

07 Şub 2024 - 10:29 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
11

Memoli - Ey seçim nelere kadirsin? anket sonuçları istedikleri gibi çıkmayınca eski taktikler oyunuz satılık değildir satanada yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:49
10

Necdet - Bırakın emekliye bayram ikramiyesi vs vermeyi emekli vereceksiniz seyyanen zam verin en düşük emekli 10.000 lirayla bu şartlarda nasıl geçinsin markete giriyorsun üç parça malzeme alıyorsun 1000 TL tutuyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:26
07

Kullar Ali - Adeta emekliler sizin için ''ilaç'' gibi..Lazım olduğunda kullanıyorsunuz..Yazıktır günahtır.Emekliler daima sayı duyulan ve hürmet edilenler olmalıdır..Emeklileri TÜİK rakamlarıyla yediniz bitirdiniz..İnsaflı olun ve 2 yıl ENAG rakamlarıyla haklarını verin..İNTİBAK YASASINI da bir an evvel çıkartın.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:19
06

Ford Thames - Avrupada hukumetler emeklisi yurt disinda tatil yapsın diye ugrasir . Bizde halkın parasını kendi parası zannedip bayram parasini bile kendileri lutfetmis kabul edilmesini bekler.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:10
05

Mülayim - İkramiye dediğin BİR MAAŞ kadar olur, 2 k. ancak bayram harçlığı.......En düşük tekaüt maaşı kadar ikramiye, 2 tane/yıl, iyi gider, iyi kazandırır.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:02
02

Okey - Ben emekliyim bu para bize verileceğine yatırıma dönüştürülsün

Yanıtla . 3Beğen . 10Beğenme 07 Şubat 10:52
08

İzmitlilele - @Okey 02 nolu yoruma cevabı: Verilmediğini nerden biliyorsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:21
04

Kaptan - @Okey 02 nolu yoruma cevabı: Suriyelilere versinler

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 07 Şubat 11:00
01

Sadece Körfez - Bayram seçimden sonra, gerek yok o yüzden, boşa masraf olmasın!

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 10:48
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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