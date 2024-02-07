Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Depremden etkilenen 11 il hedef noktamız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. İstihdam bizim için çok önemli, hizmetlerimizi aksatmadık. Çok sayıda faaliyeti depremzede vatandaşlarımız için gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verdik 700 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. OHAL ilan edilen yerlerde işçilerin işten çıkarılmasını kısıtladık. Deprem bölgesindeki illerimize yaklaşık 13 milyar 750 milyon TL ödenek tahsis ettik.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.

Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız."

Kaynak: NTV